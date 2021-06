Kronprins Frederik dropper sit medlemskab af Den Internationale Olympiske Komité, IOC, efter 12 år. De fleste eksperter er enige om, at det var det helt rette træk for den 53-årige kronprins, der inden for en overskuelig fremtid sætter sig i tronstolen som Danmarks konge.

Han kunne selvfølgelig ikke både være regent og medlem af IOC, og derfor var Kronprinsens exit måske ventet. Det betyder ikke, at det har været en nem beslutning. Man kan mene meget om det kontroversielle medlemskab, men der hersker ingen tvivl om, at det var hjerteblod for Kronprinsen. Ellers ville han ikke have kæmpet for det, mens kritikken haglede ned fra alle sider.

Men hvad vil kronprins Frederik så bruge sin tid på nu? Det stod lidt gemt i Kongehusets pressemeddelelse forleden:

»Beslutningen om at udtræde giver mig mulighed for at intensivere mit arbejde med andre vigtige emner, blandt andet i relation til Danmarks position som en af verdens førende nationer inden for den grønne dagsorden, bæredygtighed og innovation,« skrev han på Kongehusets hjemmeside.

Med andre ord: Kronprinsen vil være medlem af tidens absolut mest moderigtige værdifællesskab:

Klimakampen.

Kronprins Frederik under åbning af konference til markering af 100-året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Estland, Letland og Litauen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik under åbning af konference til markering af 100-året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Estland, Letland og Litauen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kronprinsen flytter sit fokus fra sporten til klimaet og vil gøre det til sit nye hjerteblod de kommende år. Det betyder ikke, at kronprins Frederiks enorme engagement i sportens verden vil forsvinde, men klimaet får absolut topprioritet.

Danmark er naturligvis en førende nation på klimaområdet, og uanset om der sidder en rød eller en blå regering, vil klimaet fylde dagsordenen i fremtiden. Men spørgsmålet er bare, om kronprins Frederiks engagement i sagen kan forblive apolitisk.

For selvom de fleste mennesker er enige om, at vi skal redde klimaet, så er der stor uenighed om, hvordan vi skal gøre det, og hvor højt klimaspørgsmålet skal prioriteres. Hvis du spørger Enhedslistens Rosa Lund, er der næsten ingen grænser for, hvor asketisk danskerne bør leve – slut med bøffer og flyrejser – og hvis du spørger Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, så kan du stadig tage på charterferie og nyde dine røde bøffer. Bæredygtighed og klimakamp er politik.

Dronning Margrethe under Folketingets åbning på Christiansborg i København i 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe under Folketingets åbning på Christiansborg i København i 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dronning Margrethe sagde i anledningen af sin 80-års fødselsdag, at vi ikke bør »panikke« over klimaforandringerne, og at hun »ikke forudser store katastrofer«.

»Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om,« udtalte Hendes Majestæt til dagbladet Politiken i april 2020.

Det fik de unge og venstrefløjen helt op i det røde felt, mens andre trak på skulderen og smed en ny bøf på grillen.

Kongehuset bør ikke blande sig i politik, men det er nok ganske umuligt at blande sig helt uden om. Alle mennesker har holdninger – også dem med blåt blod i årene. Men de kongelige bør gøre alt for at minimere synligheden af deres positioner.

Kronprinsparrets sommerhilsen til danskerne i 2020. Foto: Franne Voigt/Kongehuset Vis mere Kronprinsparrets sommerhilsen til danskerne i 2020. Foto: Franne Voigt/Kongehuset

Dronning Margethe har altid koncentreret sig om arkæologi, kunst, ballet og håndarbejde, mens Kronprinsparret nu kaster sig over klima og moderne identitetspolitik og LGBTQ-rettigheder.

Et paradigmeskift har således ramt Amalienborg.

Kongehusets basisposition i samfundet har traditionelt været centrum-højre. Men kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sadler om til en centrum-venstre-position.

Kronprinsparrets valg er sikkert klogt. De skal nemlig bejle til fremtidens danskere – altså de unge, som er »woke« på venstrefløjen. Her passer både LGBTQ-sagen og klimakampen som fod i hose, og det kan være strategisk genialt. Spørgsmålet er bare, om de taber den ældre generation i jagten på de unges gunst.

Det vil kun tiden vise – men Kronprinsparret må træde varsomt ind i fremtiden.