Hvor bruddet med det britiske kongehus er af nyere dato, har familiefejden internt i hertuginde Meghans familie efterhånden stået på i lang tid.

Men nu bliver der lagt yderligere alen til den - af Meghans egen far, som langer hårdt ud efter både datterens og svigersønnen prins Harrys beslutning om at trække sig fra deres royale pligter..

I et nyt interview udtaler Thomas Markle sig om den skelsættende beslutning, som i lørdags førte til, Meghan og Harry mister deres royale titler og apanagen.

»Det er skuffende, for hun opnåede faktisk enhver piges drøm. Alle unge piger ønskede at blive en prinsesse, og hun opnåede det (officielt fik hun titlen hertuginde, red.), men nu smider hun det hele over bord,« siger Thomas Markle ifølge Daily Mirror i interviewet, der blev givet til en ny dokumentarudsendelse 'Thomas Markle: My Story,' som snart bliver sendt på britisk Channel 5.

Hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. (Arkivfoto) Foto: POOL New Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. (Arkivfoto) Foto: POOL New

»Tilsyneladende var et hjem til 20 millioner kroner med 26 soveværelser (ifølge medierne har parrets britiske bolig Frogmore Cottage 10 soveværelser, red.) ikke nok for dem,« fortsætter Thomas Markle og mere end antyder, at grådighed er årsagen til bruddet.

Han kommer også med en anden hård anklage mod Meghan og Harry.

Ifølge Thomas Markle påtog datteren og prins Harry sig en forpligtigelse, da de blev gift.

En forpligtigelse til at være en del af kongefamilien med de pligter det at være royal fører med sig på godt og ondt.

Den britiske dronning fotograferet med sin søn Charles og børnebørnene William og Harry samt svigerdatteren, hertuginden af Cornwall, og hertuginde Kate. (Arkivfoto) Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Den britiske dronning fotograferet med sin søn Charles og børnebørnene William og Harry samt svigerdatteren, hertuginden af Cornwall, og hertuginde Kate. (Arkivfoto) Foto: TOLGA AKMEN

»Det er en af de største og mest historiske institutioner nogensinde, og nu smadrer de den (det britiske kongehus, red.). De gør den discount-agtig og lurvet. Det er ret pinligt for mig,« siger Thomas Markle.

Programmet med Thomas Markle er naturligvis optaget før dronning Elizabeths beslutning om at fratage barnebarnet og hertuginde Meghan apanagen og retten til at benytte deres royale titler blev kendt lørdag.

Den pensionerede lysmand udtaler sig derfor generelt om sin datters optræden i det britiske kongehus.

Thomas Markle skabte første gang uheldig opmærksomhed om sig selv, da han i dagene op til datterens storslåede bryllup i sidste øjeblik meldte afbud med henvisning til sit dårlige helbred.

Skandalen om en række uheldige fotos, som Thomas Markle selv havde fået arrangeret, hjalp nok heller ikke på faderens lyst til at skulle stå ansigt til ansigt med den royale familie, hans datter pludselig var blevet en del af.

Siden har han været en torn i øjet på sin datter. Blandt andet har Thomas Markle afsløret flere detaljer fra et personligt og fortroligt brev, hertuginde Meghan skrev til ham kort efter sit bryllup med prins Harry.

Så vidt vides har Meghan stort set ikke haft kontakt til sin far siden brylluppet.

Thomas Markle har flere gange offentligt udtrykt sin sorg over, at forholdet til datteren er kørt af sporet, og at han endnu ikke har set sit lille nye barnebarn.