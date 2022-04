»Jeg tror, det er en skrøne. Eller i hvert fald en gammel historie.«

Sådan siger Niels Pinborg, chefredaktør på Se&Hør, til påstanden om, at vores storrygende dronning Margrethe får hvidnet sine tænder af ugebladene.

Heller ikke Billed-Bladets chefredaktør, Annemette Krakau, eller Her&Nus chefredaktør, Maria Lützen, vil over for B.T. vedkende sig, at de nogensinde skulle have hvidnet Dronningens tandsæt i deres blade. Men:

»Jeg har da børstet tænderne på dronning Margrethe,« indrømmer freelancefotografen Michael Stub med et grin over for B.T.

Han har fotograferet de kendte og kongelige for både Billed-Bladet og Her&Nu, men han understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

Men en sådan 'tandbørstning' af Dronningen er ikke billedmanipulation, forsikrer han.

For som alle ugebladschefredaktørerne også vedkender over for B.T., så bliver billeder – såvel af de kongelige som alle andre – behandlet, inden de kommer i trykken.

Her kan du se forskellen på et ikkeredigeret billede af dronning Margrethe (venstre) og et billedbehandlet billede af hende (højre). Tænderne kommer også her til at se hvidere ud, fordi billedet er gjort lysere.

Men for at det ikke skal gå over i kategorien billedmanipulation, men i stedet lande inden for mediernes regler om virkelighedstro portrættering, så er der kun begrænsede muligheder: At beskære billedet, justere lystemperaturen og farvekontrasterne.

»I nogle belysninger og lyssammensætninger kan ting komme til at fremstå meget gule,« forklarer Michael Stub.

»Hvis jeg så har taget billeder i et lys, hvor Dronningens tænder ser mere gule ud, end de er, så kan jeg korrigere billedet ved at trække noget gul farve ud af billedet, så det ser naturligt ud – men tænder er jo heller ikke kridhvide, og de kan være farvet af rygning og ting, man har spist.«

En anden, der også har fotograferet dronning Margrethe, er B.T. og Berlingskes fotograf Bax Lindhardt.

B.T.s chefredaktør, Jonas Kuld Rathje, interviewer H.M. Dronningen på Amalienborg i anledning af hendes 50-års regeringsjubilæum fredag 14. januar 2022. Foto: Bax Lindhardt

Han understreger, at han »aldrig har fjernet gule tænder«, men han vedkender at benytte sig af de tilladte værktøjer: Lys, kontrast og beskæring.

»Det skal være inden for rimelighedens grænser, så du fører billedet tilbage til det, man i virkeligheden har set – kameraet ser jo andre ting end os,« forklarer Bax Lindhardt.

»Så fotograferer jeg indendørs i kunstig belysning, så vil der være et gult lys, og der må jeg gerne føre det tilbage til naturligt lys, så det bliver neutralt. Hvis tænderne så i samme ombæring bliver mere neutrale, så er det fint,« forklarer han.

Begge fotografer fortæller, at de sorterer og billedbehandler, fordi de ikke er interesserede i at bringe billeder i lav kvalitet, som personen i centrum vil være ked af.

