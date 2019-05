Prins Harry og Meghan præsenterede onsdag deres nyfødte søn for verden, og vi fik alle det navn, vi havde ventet så længe på: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Navnet har overrasket mange - men har i den grad også vakt begejstring hos en specifik gruppe.

Fans af den amerikanske Netflix-serie ‘Riverdale’ er nemlig ovenud begejstrede for, at valget af navn er faldet på Archie.

Det skyldes, at en af hovedpersonerne i den populære serie netop bærer det navn, og på sociale medier er det tydeligt, at både fans og Netflix har svært ved at få armene ned.

and y'all thought you were the biggest Riverdale stans. Welcome royal baby Archie, earl of Riverdale. Et opslag delt af Netflix US (@netflix) den 8. Maj, 2019 kl. 9.47 PDT

‘Og I troede allesammen, at I var de største Riverdale fans. Velkommen til den royale baby Archie, greve af Riverdale,’ skriver streaming-giganten på Instagram.

Riverdale er blandt andet baseret på tegneserien Archie, og på Twitter lader den officielle Archie-konto også en lille diskret hentydning falde.

‘I’m baby’, lyder det kort og godt i tweetet.

På Twitter udtrykker mange fans glæde over navnet, men Archie har i den grad også startet en strøm af jokes.

Hvad synes du om navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor?

‘Breaking news: Dronningen afmelder Netflix-abonnement på Buckingham Palace. Det sker, efter Meghan er blevet ved med at se ‘Riverdale’, og det underbevidst har fået hende til at kalde barnet Archie’, skriver Twitter-brugeren Scott H.

‘Den magt ‘Riverdale’-fans har er uovertruffen,’ skriver Twitter-bruger Shyla Watson.

Også skuespiller Kiernan Spika, der er kendt fra Netflix-serien ‘Chilling Adventures of Sabrina,’ er hoppet med på joken.

Hun har på Instagram delt et billede, hvor hun er sammen med skuespiller KJ Apa, der spiller rollen som Archie i serien ‘Riverdale’.

me & the royal baby. congrats meghan & harry! Et opslag delt af Kiernan Shipka (@kiernanshipka) den 8. Maj, 2019 kl. 1.24 PDT

‘Mig og den royale baby. Tillykke til Meghan og Harry,’ skriver skuespillerinden.

Prins Harry og Meghan har ikke selv sat ord på, hvorfor de har valgt navnet Archie.

Navnet betyder ‘oprigtig’, ‘dristig’ og ‘modig’ og var i 2017 det 18. mest populære drengenavn i England og Wales.

Efternavnet Harrison gemmer på den søde detalje, at det betyder ‘Harrys søn’, og på den måde kunne navnet vel ikke være mere passende.