Da coronapandemien brød ud i 2020, skulle vi allesammen vænne os til at droppe håndtrykket.

Men nu tyder noget på, at den venlige gestus langsomt er på vej tilbage i Kongehuset.

I hvert fald gav dronning Margrethe hånd til en færøsk kvinde søndag formiddag i den lille by Toftir, da hun ankom til en klub for ældre mænd.

Her blev hun taget imod af hele byen, og da en kvinde på den røde løber skulle til at hilse på Hendes Majestæt, kom hun til at stikke hånden frem og give Dronningen et håndtryk.

Og så kvitterede dronning Margrethe altså med at gengælde den traditionelle hilsen.

Her besøger Dronningen Mýruverkið (et pumpekraftværk) i Vestmanna på Færøerne. Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix HANNE Vis mere Her besøger Dronningen Mýruverkið (et pumpekraftværk) i Vestmanna på Færøerne. Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix HANNE

Selvom Dronningen er vaccineret, har det siden pandemiens begyndelse været praksis i Kongehuset at droppe den venlige gestus.

Kronprins Frederik har flere gange brugt den udskældte albuehilsen, mange er blevet trætte af.

Dronning Margrethe er i disse dage på Færøerne på sit første besøg siden 2016. Besøget i år er dog uden 'Kongeskibet Dannebrog', der fik motorproblemer og måtte vende om på vejen derop. Forleden kom det frem, at skibet heller ikke kommer med til Dronningens besøg på Grønland i næste uge.