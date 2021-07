Færingerne glemmer aldrig prins Henrik.

Og da Dronningen besøgte de nordatlantiske øer i weekenden, blev hun mindet om sin afdøde mand.

Dronning Margrethe besøgte lørdag formiddag byen Vestmanna, og her holdt borgmesteren Pauli Trond Petersen en rørende tale.

»Det er tredje gang, at Hendes Majestæt besøger Vestmanna. Første gang var i 1959 med sine forældre og søstre. Anden gang var med prinsgemalen i 2010. Og i Vestmanna har vi ofte snakket om jeres sidste besøg,« sagde Petersen til Dronningen, mens hele byen lyttede med.

Dronning Margrethe besøger Færøerne. Her er hun i Fuglafjørður, og besøger Framherja. Foto: HANNE JUUL

Her på Færøerne husker man prins Henrik for den spontane person, han var. Prins Henrik var den mest farverige person i Kongehuset, og han var altid garant for fest og farver – også på ture rundt i Rigsfælleskabet.

»Vi husker, da prinsgemalen besøgte vores lokale ungdomshus. Hvordan han hilste og snakkede med de unge. Det gjorde det største indtryk, at prinsgemalen spontant tog en bordtenniskamp med de unge. Efterfulgt af god klassisk fællessang. Et godt eksempel på jeres menneskelighed,« sagde Pauli Trond Petersen.

Senere på dagen besøgte Dronningen byen Kvívík, og også her viste de lokale en særlig hyldest til prinsgemalen. Her var Petra Iversen mødt op med sit barnebarn, Torva Lillu, og et hav af franske og færørske flag.

»Jeg håber da, at hun vil opdage den gestus. Jeg har faktisk selv lavet flagene, for det var umuligt at opdrive franske flag heroppe på Færøerne. Så jeg har klippet og klistret og lamineret,« sagde Petra Iversen.

Petra Iversen og barnebarnet Torva Lillu havde også franske flag med for at byde Dronningen velkommen. Familien har nemlig franske aner - og så håbede de, at Dronning Magrethe ville bemærke, at det også var en gestus til minde om prins Henrik.

Dronningen var sidst på Færøerne i 2016, men det var uden prins Henrik. Men i 2010 var han med heroppe og gjorde således et stort indtryk på befolkningen.

»Sammen med deres Majestæt har Prins Henrik aflagt mange erindringsværdige besøg på Færøerne. Specielt jeres sidste besøg i 2010 står tilbage som en smuk erindring om Prins Henriks livsglade og varme væsen samt hans oprigtige interesse for Færøerne, skrev lagmand, Aksel V. Johannesen, i et kondolancebrev til Dronningen, da prins Henrik døde i 2018.

Tilbage i 2005 rejste både kronprinsparret og Dronningen og prins Henrik til Færøerne sammen.

Dronningen har besøgt Færøerne 15 gange i alt.