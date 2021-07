Det er bestemt ikke alle på Færøerne, der har glædet sig til at byde dronning Margrethe velkommen. Faktisk deler besøget befolkningen – og der er mange, der mener, at hun skulle være blevet væk.

Den 81-årige danske regent ankom til Torshavn torsdag efter en noget strabadserende tur. Hun skulle allerede være ankommet onsdag, men dårligt vejr ødelagde den oprindelige plan. Det er heller ikke lykkedes Kongeskibet Dannebrog at komme derop – det måtte ændre kurs på grund af motorproblemer.

Men måske skulle Dronningen bare være blevet væk.

En meningsmåling på Færøerne viser, at hele 40 procent af befolkningen synes, at dronningebesøget skulle have været aflyst. 40 procent mener, at det burde afvikles, og 20 procent er i tvivl. Meningsmålingen er fra KVF bestilt af spyr.fo.

Dronning Margrethe besøger Færøerne. Her ankommer hun til festmidddag i Nordens Hus.

Det er coronakrisen, der gør besøget betændt. Det forarger nemlig mange, at kulturarrangementer og musikfestivaler er blevet aflyst på stribe hele sommeren på grund af covid-19. Men når det kommer til Kongehuset, så kan alt pludselig lade sig gøre.

»Den færøske regering har sagt 'kom bare'. Men jeg synes, besøget bryder den sociale kontrakt. Når Kongehuset og politikerne deltager, så er det fint nok. Men når det er ungdommen, så går det ikke,« siger Høgni Hoydal fra det færøske parti Tjóðveldi, der er et socialistisk parti, der går ind for selvstændighed.

Det er især sommerens musikfestivaler, der er blevet aflyst.

»Regeringen har jo meget kraftigt anbefalet, at man ikke kan holde musikfestivaler, som ungdommen jo har gået og længtes efter. Landsstyret har sagt, 'nej, det må I ikke', og der er også andre sommerstævner, der er blevet aflyst. Men så kommer Dronningen på besøg, og det vil man så ikke aflyse. Selvom meningen med Dronningens besøg jo må være, at hun skal ud i landet og samle nogle mennesker,« siger Hoydal, der forholder sig stærkt kritisk over for beslutningen om at afvikle besøget.

Høgni Hoydal. Tidligere udenrigsminister. Nuværende færøsk lagtingsmedlem og leder af partiet Tjóðveldi, som går ind for selvstændighed.

»Folk mister solidariteten. Folk siger 'nå, vi må ikke gå til koncert, men Dronningen kan godt være til et stort arrangement',« siger han til B.T.

Det er ikke kun de nordatlantiske socialister, der er imod, at Dronningen kommer anstigende under pandemien. På den anden side af den politiske midte forholder man sig også stærkt kritisk.

»Jeg har personligt opfordret til, at man aflyste det. Landsstyret siger, vi ikke skal holde store arrangementer. Mange har måttet aflyse på grund af det stigende smittetryk. Men man insisterer på at fastholde dronningebesøget til trods for, at det potentielt kan give et øget smitterisiko.«

»Der kommer jo en hel del udlændinge med, I kommer fra pressen, og I skal rejse på tværs af landet. Det er dobbeltmoralsk,« siger Bjarni Karason Petersen fra partiet Framsokn, der er et centrum-højre parti på Færøerne.

Dronning Margrethe modtages af lagmand Bárður á Steig Nielsen på kajen i Torshavn på Færøerne.

Han mener, at det er langt sværere at smitteopspore under et dronningebesøg end under en musikfestival – og derfor giver det ingen mening, at man gennemfører besøget af den danske monark.

»Når Dronningen kommer, kommer der jo en stor folkemængde på havnen. Det er der jo ikke nogen, der kan smitteopspore,« mener Petersen, der understreger, at kritikken ikke handler om hans politiske modvilje mod Danmark og Kongehuset – men om den færøske regerings dobbeltmoral.

»Det er ikke det hele, der skal være pomp og pragt,« siger han.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets Kommunikationsafdeling, der dog ikke vil kommentere historien. De henviser i stedet til Lagmandskontoret på Færøerne, der ikke er vendt tilbage.

