Hollywood kunne næppe have skruet et bedre manuskript sammen til en romantisk blockbuster. Det var større end stort. Ryddede forsider verden over.

»Mit bæger flyder over. Jeg er den lykkeligste pige i verden,« sagde den ene part da også og bestyrkede med sin boblende lykke, at det her var et eventyr. Tilmed et moderne eventyr. Ikke et øje var tørt.

At eventyret om Harry og Meghan skulle udvikle sig til dét mareridt, vi i den seneste uge har fået foldet ud, havde selv ikke den mest garvede manuskriptforfatter haft fantasi til at twiste.

Men hvor knækkede filmen?

Prins Harry og Meghan fotograferet under det meget omtalte interview med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Prins Harry og Meghan fotograferet under det meget omtalte interview med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Første side i virkelighedens manuskript er velkendt. Det er dér, hvor der står, hvordan den engelske prins og den amerikanske skuespillerinde mødtes en sommerdag for snart fem år siden. På en blind date.

Hvordan ingen af dem var klædt på til lejligheden. Hun anede intet om det engelske kongehus. Han ditto om Hollywood.

Og det var ingen tosset start. For ikke alene gik de på en ny date dagen efter og talte i timevis over et par spande rosé, prins Harry inviterede hende også på en luksussafari til Botswana i Sydafrika. Og under den tropiske stjernehimmel smeltede de to buldrende hjerter for alvor sammen til ét.

Og snart kaldte hun med blussende kinder sig for verdens lykkeligste pige. Når nogen spurgte hende. Og det gjorde de ofte dengang.

Så lykkelige så de ud, da de blev gift i maj 2018. Men allerede der var der uro på de indre linjer i kongehuset. Foto: BEN STANSALL Vis mere Så lykkelige så de ud, da de blev gift i maj 2018. Men allerede der var der uro på de indre linjer i kongehuset. Foto: BEN STANSALL

Meghan Markle var unægtelig et andet valg, end de royale undersåtter var vant til at se prins Harry med. Hun var tre år ældre end ham. Var amerikaner. Skuespillerinde. Katolik. Fraskilt. Aktivist. Og mulat.

Men mangfoldighedens milde vinde indhyllede det forelskede par i kærligheden og eventyrets navn. For Harry var – qua sin lighed med moderen prinsesse Diana – folkets yndling.

Hvor storebror William slægtede far Charles og den stive britiske overlæbe på, var Harry den joviale og folkelige.

Men allerede før forlovelsen blev annonceret i september 2017, havde de første slanger vist sig i parrets paradis.

Ondskabsfulde og nedladende kommentarer om den kommende prinsesse begyndte at florere i de tabloide medier og blev forstærket af 'internettrolde'. Og det skulle blot blive begyndelsen.

For godt nok udspillede det moderne eventyr sig for millioner af seere verden over, da parret en solrig dag i maj 2018 blev gift ved et overdådigt bryllup, men bag de lykkelige smil gemte sig en anden historie. Slangerne befandt sig også inden for murene. Og spillede sammen med dem udenfor.

Det giftige palads har insidere kaldt Buckingham Palace, hvor slangerne hvislede i krogene. Foto: Andy Rain Vis mere Det giftige palads har insidere kaldt Buckingham Palace, hvor slangerne hvislede i krogene. Foto: Andy Rain

Tonen i de royale gemakker – som af insidere blev kaldt 'det giftige palads' – var angiveligt hård og uforsonlig. Stikpiller haglede ned over Meghan, og under de stive sitrende overlæber ulmede utilfredsheden over Harrys valg af tilkommende.

I offentligheden var det dog kun parrets indædte kamp mod de tabloide medier, retten til at værne om deres privatliv, der var kendt og blev diskuteret inderligt. Således lød der nærmest ramaskrig, da deres førstefødte kom til verden i 2019 og parret nægtede at stille op til det traditionelle foto med deres søn uden for hospitalet.

At der også var seriøse kurrer på de indre linjer, havde der været spekuleret i. Men de blev anderledes konkrete, da Meghan i efteråret 2019 i et stort ITV-interview løftede sløret for det pres, hun var under i kongehuset.

»Jeg havde aldrig troet, at det ville blive nemt. Men jeg troede, at det ville være fair,« sagde hun om sine kampe, ligesom også Harry for første gang satte ord på konflikten med sin storebror og erkendte, at deres veje var langt fra hinanden.

De to brødre har altid været som nat og dag. Hvor prins William slægter sin far og den stive engelske overlæbe på, har Harry altid været den folkelige og joviale. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere De to brødre har altid været som nat og dag. Hvor prins William slægter sin far og den stive engelske overlæbe på, har Harry altid været den folkelige og joviale. Foto: TOBY MELVILLE

Hvor langt, kom i den grad frem i parrets store Oprah Winfrey-interview, hvor de lagde kortene på bordet og åbent fortalte om, hvorfor de har valgt det royale liv fra.

Et interview, hvor kongehuset blev beskyldt for racisme. Hvor Meghan fortalte om selvmordstanker. Om ufrivillig abort. Om royale studehandler med tabloidpressen.

Men det var – kan vi nu forstå – én bestemt begivenhed, der fik filmen til at knække. Blev udslagsgivende for deres beslutning om at stå på egne ben.

Og den var en gentagelse af historien. En – ifølge prins Harry – unødvendig gentagelse.

Familien så, hvor utrolig Meghan var til jobbet. Og det bragte minder tilbage Prins Harry om det officielle besøg i Australien

I oktober 2018 var parret på deres første officielle tur til Australien, som er en del af Det Britiske Statssamfund, Commonwealth.

Overalt, hvor de kom frem, blev de modtaget som rockstjerner. Folket elskede dem fra det øjeblik, de satte fødderne på australsk jord.

»Familien så, hvor utrolig Meghan var til jobbet. Og det bragte minder tilbage,« siger prins Harry i interviewet med reference til, at præcis det samme skete for prinsesse Diana 35 år tidligere, hvor hun under et besøg i netop Australien outshinede prins Charles.

Nu gjorde de det samme. Outshinede den øvrige kongelige familie højere oppe i hierarkiet.

Han fortæller videre, at alt fra da af ændrede sig i kongehuset. De blev lagt på is. Fordi de var for populære.

Ligesom da prinsesse Diana i sin tid besøgte Australien første gang, tog også prins Harry og ikke mindst Meghan australierne med storm. Billedet her er dog fra et senere besøg i landet. Foto: Torsten BLACKWOOD Vis mere Ligesom da prinsesse Diana i sin tid besøgte Australien første gang, tog også prins Harry og ikke mindst Meghan australierne med storm. Billedet her er dog fra et senere besøg i landet. Foto: Torsten BLACKWOOD

»Jeg tror, at hun (prinsesse Diana, red.) ville være meget vred over og ked af, hvordan det har udspillet sig,« siger han om, at historien gentager sig.

»Men i sidste ende ved jeg, at det eneste, hun ville ønske for os, var, at vi var lykkelige.«

Sidste år forlod Harry og Meghan endegyldigt 'det giftige palads'. Slog sig ned i det solrige Californien, der, hvor Meghan er fra, og hvor de er omgivet af mennesker, der vil dem det godt. Båndet er kappet.

Så måske ender det alligevel som et eventyr.

Kilder: CNN, Sydney Morning Herald, The Times