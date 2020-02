En skihytte i Verbier. En uægte datter. Et overraskende exit fra det engelske kongehus. Og en lige lovlig klam sexskandale.

Sådan lyder den korte udgave af den stribe af møgsager, der i den forgangne måned er væltet ned over de europæiske kongehuse. Skandaler, der har rystet grundvoldene under de royale gemakker.

Skal vi tage dem fra en ende af, skal vi kun spole få dage tilbage.

»For at slutte det smertefulde retslige slagsmål, som har stået på siden 2013, anerkender og accepterer han Delphine Boël som sit fjerde barn,« lød det i dén udtalelse, som en gruppe celebre advokater udsendte på vegne af deres klient, den schweiziske forhenværende kong Albert II.

Det har kostet blod, sved og tårer for 51-årige Delphine Boel at få tidligere kong Albert II til vedstå faderskabet. Foto: ERIC LALMAND/AFP Vis mere Det har kostet blod, sved og tårer for 51-årige Delphine Boel at få tidligere kong Albert II til vedstå faderskabet. Foto: ERIC LALMAND/AFP

Den dag blev han tvunget til at erkende dét, han i flere årtier hårdnakket har benægtet. At han havde en uægte datter.

Rygtet havde svirret siden 1999, men det var først i 2005, hvor den tidligere konges uægte datter, den i dag 51-årige Delphine Boël, offentligt stod frem og fortalte om affæren mellem kongen og hendes mor, at skandalen for alvor begyndte at rulle. Han afviste pure.

Som regent var kong Albert II hævet over loven, og derfor var det først muligt for hans uægte datter at bringe sagen for en domstol, efter han abdicerede i 2013.

Men der skulle altså gå syv år, før sagen kunne lukkes, for den tidligere konge gjorde, hvad han kunne, for at forpurre den. Blandt andet ved at nægte at afgive den nødvendige dna-prøve.

Først efter trusler om bødestraf gav han efter.

»De videnskabelige beviser indikerer, at han er den biologiske far,« udtalte advokaterne.

Dermed har den nuværende kong Philippe officielt fået en lillesøster. Men ikke et eneste pip er kommet fra officiel side om hele den møgsag.

Anderledes konsekvent og åbent er engelske dronning Elizabeth gået til stålet i den sag, der på hjemmebane har fyldt lige så meget som brexit, nemlig Megxit, som de britiske medier har døbt sagen om prins Harry og hertuginde Meghans varslede exit fra kongehuset.

Farvel og tak. Tidligere prins Harry og Meghan har trukket sig fra det engelske kongehus og er flyttet til Canada. Foto: Toby Melville/Reuters Vis mere Farvel og tak. Tidligere prins Harry og Meghan har trukket sig fra det engelske kongehus og er flyttet til Canada. Foto: Toby Melville/Reuters

Uden slinger i valsen lod hun dem sejle videre i egen sø.

Nu har parret så foretaget et luksus-exil i Canada langt væk fra dét, der var en af de tungeste grunde til, at de traf deres beslutning. Nemlig hetzen fra den engelske presse.

Men troede de, at de ved at flytte kunne lægge låg på skandalen, tog de fejl, og parret havde i hvert fald ikke inddraget Meghan Markles egen familie i den ligning.

»Hun skylder vores far alt. Uden ham havde hun stadig været servitrice,« som hendes søster Samantha forleden sagde i et radiointerview med NewstalkZB i forsvar for deres far og i et angreb på lillesøsteren. Og dermed kastede hun nyt brænde på Megxit bålet.

Men dronning Elizabeths skrivebord er langt fra ryddet. På bordet ligger nemlig anden store møgsag: Prins Andrews sexskandale.

Selv om den 59-årige prins Andrew i november trak sig fra sine officielle pligter og dermed offentlighedens søgelys for at slukke sin metaforiske brand, går det ikke specielt godt.

Hans eklatant dårlige håndtering af hele sagen er nemlig endnu en gang blevet udstillet offentligt.

Forleden kom det frem, at prins Andrew har nægtet at samarbejde med FBI i sagen om de mange mindreårige piger, der angiveligt er blevet misbrugt af rigmanden Jeffrey Epstein. Hvilket af mange er blevet set som et tegn på, hvor involveret han selv er i den klamme sexsag.

Prins Andrew har endnu en gang demonstreret sin eklatant dårlige håndtering af sexskandalen. Foto: WILL OLIVER/EPA Vis mere Prins Andrew har endnu en gang demonstreret sin eklatant dårlige håndtering af sexskandalen. Foto: WILL OLIVER/EPA

»Han er ikke hævet over loven,« som et af ofrene har udtalt.

Og måske er det den pointe, der ligger i den seneste måneds møgsager. At de kongeliges handlinger har konsekvenser.

Herhjemme har ‘Verbier-gate’ kørt massivt den seneste måned. Sagen om kronprinsparrets private luksusskihytte i de schweiziske alper, som de tilmed har lejet ud for 40-65.000 kr. om ugen. Mens de vel at mærke modtager en klækkelig apanage.

Som B.T.s royale ekspert skriver i sin blog, vidner den sag om, at kongehus og samfundsudvikling er kommet ud af takt. Og at de før så urørlige royale altså ikke er hævet over hverken FBI, loven eller moral.