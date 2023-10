»Usmageligt ordvalg«, »Skam jer« og »Fisefornemme snobberi«.

Det er blot nogle af de reaktioner, der er faldet efter Euroman udgav en reportage fra prins Christians 18 års fødselsdag, der blev afholdt søndag.

Her ankom 200 unge mennesker fra landets kommuner i deres stiveste puds og fejrede prinsen.

Selvom de 18-årige overholdt dresscoden med lange kjoler eller jakkesæt, var de, ud fra Euromans reportage at dømme, ikke på niveau med de royale.

»Der er aldrig nogensinde tvivl om, hvem der har sin daglige gang på de bonede gulve, og hvem der ikke har. Mens kjolerne og jakkesættene tilhørende de 18-årige har de rigtige ideer, i enkelte tilfælde også de rigtige silhuetter, mangler de noget essentielt. De mangler det, man kun kan købe for penge: den gode kvalitet,« skriver Euroman blandt andet i artiklen.

Og det er således en af de formuleringer, der nu har fået brugere på de sociale medier, herunder Facebook og X til at rase.

»Tillykke Euroman. Det er det mest nedladende fisefornemme snobberi jeg har læst i umindelige tider,« skriver en bruger for eksempel.

»Jeg er normalt en fan Euroman og jeres gode artikler, men den her er godt nok en ommer,« skriver en anden.

Også LA's politiske ordfører, Sólbjørg Jakobsen, udtrykte sin bramfrie holdning til ordene om de unge gæster:

»Tåkrummende arrogant artikel fra Euroman ifm (i forbindelse med, red.) prinsens fødselsdag. De unge mennesker, skulle lige udskammes og trækkes igennem sølet. Tænk sig at skulle skrive om smag, og samtidig være så smagsløs,« skriver politikeren på X.

De hårde ord på de sociale medier har nu fået redaktøren på historien til tasterne, hvor han tager kritikken på sig:

»Essensen er bare, at der selvfølgelig er visuel forskel på en 18-årig tronarving og en 18-årig som du og jeg. Hos os elsker vi, at de unge tropper op i forskelligartede munderinger – det står tydeligvis ikke klart nok, hvilket er min fejl.«

»Kritikken, der naturligvis er taget til efterretning, kan og bør rettes mod mig, og ikke mod vores journalist,' skriver redaktør på artiklen, Magnus Kraft, på det sociale medie X.

Tirsdag aften er Euroman så kommet med et længere skriv på deres Instagram, hvor de undskylder og forklarer, at de ikke har haft til hensigt at udstille nogen. Du kan læse Euromans fulde forklaring herunder.

