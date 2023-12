Det kommer ikke til at ske. Holdningen er at blive siddende hele livet.

Sådan har svaret lydt prompte de seneste år, når dronning Margrethe er blevet spurgt om, hvorvidt hun havde tænkt sig at abdicere.

Men i årets nytårstale kom den chokerende melding så alligevel.

»Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik«, sagde hun.

Og derfor er der, ifølge B.T. underholdningschef, Fie West Madsen, mange, som nu sidder og tænker, hvad der har ændret sig.

»Det er helt sikkert spørgsmålet, som mange sidder med,« siger hun.

»Men ingen ved hvorfor. Ingen havde regnet med det, og derfor kommer det også som et chok for mange. Mig selv inklusive.«

Fie West Madsen mener, at der kan være flere grunde til, at Dronningen vælger at sige tak for nu, når hun 14. januar overlader tronen til kronprins Frederik.

Helbredet, et kig til Storbritannien og timingen



»Der er helbredet. Når vi tænker over det, så har vi aldrig fået en fuld status på det. Vi ved, hun blev opereret i ryggen i år, og at operationen gik godt. Vi har set hende offentligt, og hun virker i god form.«

»Men vi ved reelt ikke, hvordan hun egentlig har det. Måske er hun mere medtaget, end vi tror.«

Samtidig afviser B.T.s underholdningschef ikke, at dronning Margrethe kan have kigget mod Storbritannien det seneste års tid.

»Vi så sidste år, da dronning Elizabeth døde, at Charles' overgang fra prins til konge ikke var nem. Han er ikke populær.«

»Han har ventet i så lang tid. Samtidig var hans mor rasende populær. Det er næsten en umulig opgave at komme efter. Også fordi Charles er oppe i årene, så mange er begyndt at kigge mod William og Kate (kommende regentpar i Storbritannien, red.). Og måske har Dronningen tænkt, at det skulle Frederik i givet fald ikke udsættes for.«

Og endelig fremhæver Fie West Madsen timingen for tronskiftet.

»Nye målinger om kongehusets popularitet viser, at Frederik og Mary er meget populære. I nogle målinger er de mere populære end Dronningen.«

»Det kan derfor være, at hun bare viser rettidig omhu. Og hvis man tænker over det: Hun besluttede, at det kun var prins Christian, der skulle have apanage. Hun fratog titlerne fra prins Joachims børn. Og nu det her. Hun slanker og fremtidssikrer kongehuset. Og det er modigt af Dronningen.«

Men igen – det er spekulationer, understreger hun.

Sikkert er det dog, at dronning Margrethe abdicerer 14. januar 2024. Dermed bliver kronprins Frederik til kong Frederik den 10., mens kronprinsesse Mary bliver dronning.

Det hele finder sted på Christiansborg Slot efter et møde i Statsrådet, oplyser Statsministeriet.

Dronning Margrethe vil fortsat blive tituleret som Hendes Majestæt.

