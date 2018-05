7-årige prinsesse Josephine var opløst af gråd, da kongefamilien og seere under DRs hyldestshow fik fremvist en minde-video med klip fra nyligt afdøde prins Henriks liv. Flere hylder DR for det rørende indslag, der også gjorde kronprins Frederiks øjne blanke, men tv-stationen får også kritik for sin timing - og for ikke at skåne børnene.

Det var en bevæget kronprins Frederik, der søndag aften blev hyldet i Royal Arena, da DR afholdt showet 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i anledning af hans 50-års fødselsdag.

Her var der foruden musikalske indslag ved blandt andet Mø, Lukas Graham og Sort Sol løbende indslag med videoklip fra kronprins Frederiks liv og opvækst. Og her blev der også tid til at mindes Kronprinsens far prins Henrik, der døde i februar.

Og det var noget, der gav fødselarens blanke øjne. Og havde man som seer ikke en klump i halsen i allerede nu, så fik man det i hvert fald, da følelserne overmandede 7-årige prinsesse Josephine.

Prins Vincent, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prinsesse Josephine sidder klar til at overvære DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018.. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) Foto: Tariq Mikkel Khan Prins Vincent, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prinsesse Josephine sidder klar til at overvære DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018.. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) Foto: Tariq Mikkel Khan

Mens billederne af bedstefar blev vist, kiggede hun på storskærmen med alvorlig mine. Men da den danske verdensstjerne Lukas Graham først gik på scenen og sang, blev det for meget for den lille prinsesse, der måtte op og sidde på mors skød.

Her piblede store tårer frem på de kongelige kinder, mens Lukas Graham sang sangen 'You're not there', der passede ganske godt til aftenens begivenhed med sit omkvæd om sangerens egen far, der på dansk ville lyde: 'Du er der ikke til at fejre den mand, du har lavet. Du er der ikke til at dele min succes og fejltagelser.'

Og det rørende indslag - og i særdeleshed prinsessens reaktion - fik folk op af sofaerne derhjemme.

'Hvad fanden har DR gang i - der er sgu da ingen grund til at gøre ungerne kede af det!,' lyder det fra Claus Christiansen.

Hvad fanden har @DR1TV gang i - der er sgu da ingen grund til at gøre ungerne kede af det! #tillykkefrederik — Claus Christiansen (@BravoEt) May 27, 2018

Jeg tror faktisk ikke jeg kan holde til at se hvis de filmer Kronprinsen og hans familie efter Prins Henrik indslaget #frederik50 #TillykkeFrederik #HeleDanmarkFejrerKronprinsen @DR1TV — Cecilie Kunz Paulsen (@CecilieKunz) May 27, 2018

'Josephine græd! I monstre,' skriver komikeren Natasha Brock til DR.

Josephine græd! I monstre, @DR1TV #Frederik50 #dr1 — Natasha Brock (@NatashaBrock_) May 27, 2018

'Så lykkedes det så DR at få de små kongelige til at græde - godt klaret på en fødselsdag der skulle være sjov, hyggelig og festlig,' skriver Heidi Printzen.

#tillykkefrederik så lykkedes det så @DR at få de små kongelige til at græde - godt klaret på en fødselsdag der skulle være sjov, hyggelig og festlig — Heidi Printzen (@Printzen72) May 27, 2018

Men spørger man DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme, så kan fødselsdag og død sagtens forenes, som kanalen gjorde det søndag aften.

»Vi har aldrig sagt, at det kun skulle være fest og farver. Det var en fejring af Kronprinsens fødselsdag, og det var selvfølgelig festligt, men der blev også set tilbage på Kronprinsens liv og opvækst - og der har prins Henrik fyldt meget. Og livet er jo andet end fest og farver, så det var naturligt, at prins Henrik også blev en del af showet,« siger han til BT.

»Døden er en del af livet, og man skal passe på med at være så bange for følelser og give plads til at græde en gang imellem.«

Kronprinsesse Mary, prinsesse Josephine, kronprins Frederik, prinsesse Isabella, prins Vincent og prins Christian på rød løber til DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018) Foto: Tariq Mikkel Khan Kronprinsesse Mary, prinsesse Josephine, kronprins Frederik, prinsesse Isabella, prins Vincent og prins Christian på rød løber til DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018) Foto: Tariq Mikkel Khan

Han er heller ikke enig i, at det var hjerteløst at udsætte de royale rollinger for minde-videoen.

»Det er klart, at de bliver rørt. De savner ham selvfølgelig. Men vi havde jo ikke lavet indslaget, hvis vi ikke vidste, at de var trygge og havde nogen omkring sig. Jeg så også Josephine med tårer i øjnene, men man kunne se, at hun var i fuldstændig trygge hænder,« siger Jan Lagermand Lundme.

Også sangeren Lukas Graham bemærkede lille Josephine. Og det ramte ham, fortæller han til DR, fordi hun siden, de to mødte hinanden første gang for to år siden, har mistet sin farfar.

»Og så har du bare en ulykkelig, lille pige. Så er det lige meget, om du er prinsesse, eller om du er bagerens datter. Du mangler din farfar. Min datter mødte aldrig sin farfar. Det er sådan noget, der rammer mig, når jeg ser sådan en reaktion,« siger Lukas Forchhammer, der i efteråret 2016 blev far for første gang, til DR.