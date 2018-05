Det lader til, at den kongelige familie har taget varmt imod Meghan Markle.

Billeder fra mandag viser en smilende og grinende nygift hertuginde af Sussex, Meghan, der står sammen med sine svigerforældre, prins Charles og hertuginde Camilla. Ifølge flere britiske medier, heriblandt Daily Mail, grinede de af, at en bi sværmede rundt om prins Harrys øre, mens han holdt en bevægende tale til sin far.

Den britiske kongefamilie har mandag været samlet til fest i haven ved Buckingham Palace i anledning af, at prins Charles til efteråret fylder 70.

Foto: POOL Foto: POOL

Til festen hyldede prins Charles de mange organisationer, han er protektor for. Blandt deltagerne var de reddere, der rykkede ud som det første hold til terrorangret i Manchester Arena, hvor 22 mistede livet.

Det er prins Harry og Meghans første optræden siden det storslåede bryllup lørdag.

Meghan var iført en 590 pund dyr (ca. 5.000 kroner) kjole fra det britiske luksusmærke Goat, som er et af hertugindens foretrukne. Interessen for kjolen fik tidligere onsdag Goats hjemmeside til at bryde ned, skriver Sky News.

Dagens havefest er i øvrigt bare den første i en række af festligheder i løbet af året, som skal markere prins Charles' fødsesldag. Der bliver også offentliggjort et nyt maleri af ham, ligesom der er udgivet særlige 5 pund-mønter med ham på den ene side og dronning Elizabeth på den anden.

Prins Charles' fødselsdag er først 14. november, hvor det typiske våde britiske efterårsvejr ikke just kalder på en havefest.

Foto: Dominic Lipinski/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Dominic Lipinski/Reuters/Ritzau Scanpix