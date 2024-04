En ansættelseskontrakt, der bliver betragtet som prinsesse Dianas første, kan nu blive din.

I hvert fald hvis du har mod på at kæmpe med andre og er villig til at betale et endnu ukendt pengebeløb.

Den bliver nemlig solgt på auktion via auktionshuset Auctioneum, skriver CNN og BBC.

Aktionær Andrew Stowe tøver ikke med at kalde papiret for et »utrolig vigtigt stykke historie«. Du kan se kontrakten længere nede.

Prinsesse Diana arbejdede som barnepige og i en børnehave, før hun blev en del af den kongelige familie. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

»At få sit første job er et stort øjeblik i alles liv, for slet ikke at tale om, når den person bliver en af de mest berømte personer i det 20. århundrede,« siger han og tilføjer:

»Her har vi en teenage-Diana Spencer, der lige er flyttet til London, prøver at finde sin vej i livet og søger sit første job. Det er så menneskeligt, så virkeligt, så normalt.«

Kontrakten er en aftale mellem prinsesse Diana og Solve Your Problem Ltd., som var et vikarbureau, der hyrede barnepiger til rige og berømte i London.

Den er underskrevet i 1979 – to år før, hun giftede sig med den daværende prins Charles.

Selvom auktionshuset ikke er i tvivl om, at kontrakten er prinsesse Dianas, bliver der alligevel stillet spørgsmål ved netop dette.

Det skyldes blandt andet, at hendes fødselsdato står noteret som 1. juli 1960 – prinsesse Diana blev født et år senere.

Men det kan der være forklaringer på, mener Andrew Stowe.

»Vores klient har altid fået at vide, at det var gjort med vilje, for at Diana skulle virke ældre og derfor have større chance for at få et job hos bureauet. Eller i det mindste en højere løn.«

Det er denne kontrakt, som menes at være prinsesse Dianas første. Foto: Auctioneum.

»Det kunne selvfølgelig også bare være en simpel fejl,« siger han.

I kontrakten står det også, at prinsesse Dianas religion var protestantisk. Desuden oplyste hun, at hun ikke kunne køre bil – og at hun søgte arbejde »så hurtigt som muligt«.

Vikarbureauet, som var ejet af en kvinde ved navn Mary Cook.

Hun vidste dog ikke, at hun netop havde indgået en ansættelsesaftale med kvinden, der skulle vise sig at blive den nok mest kendte i det 20. århundrede.

Prinsesse Dianas underskrift. Foto: Auctioneum.

Efterfølgende beholdt hun kontrakten som en souvenir, hvorefter den blev overdraget til firmaets nuværende ejere. Det er dem, som nu sælger den.

Det forventes, at ansættelseskontrakten bliver solgt for over 8.000 pund.

Godt og vel 70.000 kroner.

Prinsesse Diana, der er mor til prins William og prins Harry, døde i en bilulykke i Paris i 1997.