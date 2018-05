Hun har fulgt den kongelige familie i 50 år, har taget turen fra USA og har sovet på en madras på gaden i tre dage. BT har mødt amerikanske Donna Werner, som er en af de mange royale superfans foran slottet i Windsor.

’Miss Meghan Markle makes Harrys eyes sparkle’.

Sådan lyder det catchy slogan på det hjemmelavede skilt, som 66-årige Donna Werner lavede sammen med sin datter, inden hun pakkede taskerne, købte madrasser, sovepose og varmepuder og drog over Atlanten til Windsor i England.

Amerikanske Donna Werner er en vaskeægte royal superfan. Hun har fulgt det britiske kongehus siden hun var teenager, og hver gang, der sker store begivenheder, pakker hun kufferten i hjemmet i Connecticut i USA for at drage mod England.

Hun stod klar på fanpladsen, da prins Andrew blev gift i 1986, da prins William blev gift i 2011, og da dronning Elizabeth fejrede 90 års fødselsdag.

LÆS HVORDAN BT DÆKKER DET ROYALE BRYLLUP HER

»Jeg var især betaget af prinsesse Diana, og jeg var knust, da hun døde. Jeg har altid fulgt hendes sønner, så da William blev gift, besluttede jeg, at jeg også ville se Harry blive gift,« fortæller hun fra sin plads bag afspærringen lige overfor porten til Windsor, hvor hun har camperet siden tirsdag. Herfra planlægger hun at se både den afdøde prinsesses yngste søn og hans udkårne fra første parket lørdag.

»Jeg håber, de kommer igennem porten, og så håber jeg, de kigger på mig, vinker og smiler. Det vil gøre det hele umagen værd. Det vil det virkelig«, lyder det fra superfanen.

Den glædelig stund skal hun dele sammen med sin veninde, der også er royal superfan. De mødte hinanden under prins Williams bryllup og aftalte, at de også skulle sammen til Harrys bryllup.

Og de glæder sig begge som små børn. Især på prins Harrys vegne – over at han endelig har fundet lykken.

»Harry har haft sine op- og nedture. Hans mor døde, da han kun var 12 år gammel, og det var hjerteknusende«, siger Donna Werner og fortsætter:

»Jeg tror, han endelig han har fundet sig selv og en kvinde, der kan lide ham for den, han er. De virker meget ligesindede. De går meget op i de mindre privilegerede, såsom krigsveteraner. De er meget velgørende, og jeg synes, de udgør et fint par, og tror, at de vil danne et fint ambassadørpar for 'Staterne' og Storbritannien.«

Det har dog ikke kun været en fornøjelse at ligge og sove foran slottet i Windsor. Om natten har det været ret koldt, afslører Donna Werner.

»Jeg har taget de der varmepuder med, som man bruger på skiture, og dem har jeg sat rundt omkring på hele min krop,« fortæller hun.

Donna Werner har allerede en plan klar for, hvad hun gør på lørdag:

»Jeg vil smide alle mine ting ud som soveposer og madrasser. Jeg gider ikke tage det hele med hjem til USA. Jeg har en lille skammel, jeg vil beholde, så jeg ikke skal stå op hele dagen, da jeg lige blev opereret i benet for to måneder siden,« siger hun og afslører, at selv om hendes hjerter banker stærkt for både prins Harry og prins William, så er hendes favorit i kongehuset en helt anden:

»Det er dronning Elizabeth. Hun er sådan en god rollemodel for unge piger. Hun har aldrig taget et forkert skridt, hun har viet hele sit liv til monarkiet, og så smiler hun altid. Jeg elsker hende simpelthen bare«.

I videoen herunder kan du høre Meghan fortælle om frieriet og 19 andre ting, du skal vide om det royale bryllup