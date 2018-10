I 1997 blev den royale engelske yacht, Britannia, sendt på pension, og prins Charles har savnet den lige siden.

»Forestil dig, hvordan det ville være at ankomme til Vanuatu ombord på den royale yacht Britannia, imens alle de små skibe bød os velkommen.«

Sådan sagde den engelske prins Charles til en journalist fra Daily Mail tilbage i april efter et officielt besøg til staten Vanuatu i Stillehavet.

Prins Charles mener, at skibet havde en stor del af æren, når Englands vælde og magt skulle repræsenteres uden for landets grænser, og at en ny royal yacht ville bidrage til igen at kunne retfærdiggøre ordet ‘Great’ i Great Britain.

Prins Charles ses her på Britannia i Hong Kong 1. juli 1997, under fejringer af 156 året for Kinas uafhængighed fra Storbritannien. Foto: ROMEO GACAD

Skibet havde, ifølge prins Charles, en speciel tiltrækningskraft, som en smart restaurant ikke kunne mønstre. Når man inviterer prominente ledere til en yacht af den kaliber, så møder alle op.

Han fortæller om en episode fra hans Australien tur i 2018, hvor han havde indkaldt ledere fra store selskaber til at diskutere udfordringerne ved verdenshavenes reve.

Her havde flere af de store ledere sendt stedfortrædere i stedet for selv at møde op, og Australiens mineindustri var slet ikke repræsenteret.

Dette havde irriteret prinsen, for det var ikke sket, hvis mødet var foregået på Britannia.

Den royale yacht Britannia sejler for sidste gang ind i havnen i Portsmouth, England, den 22 november 1997. Foto: ROGER LITTLER

Når skibet havde sat en destination, var den britiske ambassadør, som var manden, der sendte invitationer til skibet ud, pludselig den mest populære mand i det land, hvor skibet skulle lægge til kaj.

Men desværre for prinsen, så mente det britiske finansministerium ikke, at yachten var vigtig nok, og flåden ville ikke betale for lønninger til mandskabet.

Derfor er prins Charles også åbenlys begejstret for Boris Johnsons foreslag om at anskaffe en ny yacht og bakker forslaget op. Johnson vil finansiere udgifterne til en ny royal yacht ved private investeringer.

Prins Charles mener, at en kombineret flydende ambassade og handelsplatform er et seriøst britisk statement, der vil indgyde respekt og hensigt. Skibet er en vigtig del af det, at repræsentere Storbritannien udenlands.