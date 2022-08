Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dronning Elizabeths næstyngste barnebarn, Lady Louise Mountbatten-Windsor trækker i disse dage overskrifter i de britiske medier.

Men i modsætning til andre medlemmer af den kongelige familie, som i nyere tid har påkaldt sig opmærksomhed, får den 18-årige udelukkende ros.

Prinsessen, der er ældste barn af prins Edward og Sophie Rhys-Jones, har fået sommerjob på et gartneri til en timeløn på omkring 58 kroner i timen, skriver Daily Mail.

Siden prinsessen i juni måned blev færdig med grundskolen, har hun som enhver anden ungarbejder siddet i kassen, talt med kunder, beskåret og pottet planter på sin nye arbejdsplads.

Lady Louise Windsor med sin mor til Dronningens platin jubilæum. Foto Hannah McKay. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Lady Louise Windsor med sin mor til Dronningens platin jubilæum. Foto Hannah McKay. Foto: HANNAH MCKAY

Det har overrasket flere af gartneriets kunder. Som en af dem siger til 'The Sun’:

'Jeg ved, at inflationen er høj, men jeg troede aldrig, jeg skulle se et af Dronningens børnebørn arbejde i et gartneri.«

Journalist og forfatter Phil Dampier, der har fulgt den royale familie i næsten 40 år, spår den unge prinsesse en mere fremtrædende plads i den kongelige familie, end hun er født til.

Som han tidligere har sagt til Daily Telegraph:

»Man må spørge sig selv, hvem der skal løfte arven nu, hvor Harry, Meghan og prins Andrew har forladt scenen. For der er en stor arbejdsbyrde.«

Stort hele sin barndom har Lady Louise Windsor holdt sig ude af offentlighedens søgelys, men de seneste to år har hun taget et stadig større offentligt ansvar. Det er sket i takt med at hendes forældre er rykket op ad rangstigen, efter prins Andrew er faldet i unåde og Harry og Meghan har forladt Kongehuset.

Og Phil Dampier kan sagtens se Lady Louise Windsor træde endnu mere i karakter:

»Hun er meget moden af sin alder og er ved at tage form som præcis den type person, som dronningen i fremtiden kan regne med.«

Når sommeren er ovre skal prinsessen begynde på University of St Andrews, hvor hun skal læse engelsk.