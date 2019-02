Prins Nikolai er blevet kåret som en ud af seks attraktive ungkarle i det engelske livsstils- og modemagasin Tatler.

Som en håndsrækning til de singler, der forud for Valentinsdag endnu ikke har fundet den eneste ene, har magasinet udvalgt seks potentielle drømmemænd.

Fælles for dem alle er, at de enten har royalt blod eller er arvinger til slotte og svimlende millionbeløb.

'Prins Nikolais bedstemor er dronning Margrethe II og jarlen af Wessex er hans gudfar,' lyder beskrivelsen af den 19-årige prins.

Ud fra hvad der er kendt, har prins Nikolai dog stadig en kæreste, selvom det engelske medie har beskrevet ham som single.

'Foruden sit blå blod har hans olivenfarvede hud og grønne øjne givet ham seriøs hæder som model. Han har skrevet kontrakt med Danmarks Scoop Models og gået model for Burberry under London Fashion Week i februar 2018 og derefter åbnet Kim Jones første Dior show sidste juni,' står der videre.

Udover prins Nikolai figurerer også den 24-årige vicomte Althorp, Louis Spencer, der er søn af Earl Spencer, som er prinsesse Dianas bror - og dermed fætter til prins William og prins Harry.

En af fem sønner og syv døtre til sultanen af det olierige land Brunei på øen Borneo, prins Mateen på 27-årig, bliver fremhævet som en ivrig sportsmand og veluddannet ungkarl.

Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken og Kitty Spencer ankommer til Meghan Markle and Prince Harrys bryllup. Foto: POOL New Vis mere Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken og Kitty Spencer ankommer til Meghan Markle and Prince Harrys bryllup. Foto: POOL New

Derudover er den 30-årige finansmand og marquis af Worcester, Robert Somerset, en attraktiv kandidat til dem, der drømmer om en arving til mere end 1,5 milliarder kroner.

En yngre marquis er også på listen. Den 19-årige marquis af Granby, der læser forretningsledelse på Newcastle University og er arving til Belvoir slot i Leicstershire i det centrale England.

Den sidste af de seks ungkarle på magasinets liste er 20-årige prins Costantine Alexios af Grækenland, som er den ældste søn af kronprinsen, Pavlos.

Han har ikke blot en royal titel, men også mere end 94.000 følgere på Instagram.