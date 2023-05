Der er vist ikke mange, der er i tvivl om, at lørdag er dagen for den famøse kroning af kong Charles og dronning Camilla.

Men planlægningen har ikke ligefrem været en dans på roser, da flere store stjernespækkede navne har afvist tilbuddet om at optræde til kroningen.

Og nu melder endnu en stjerne fra på grund af mystiske omstændigheder.

Det skriver Evening Standard.

Den 29-årige sanger Freya Ridings har aflyst sin optræden til kroningen her bare én dag før. Årsagen er sygdom, der gør, at hun ikke kan gå på scenen.

Det bliver i stedet den unge brite Zak Abel, der overtager pladsen.

Tidligere har det været meldt ud, at den legendariske australske sanger Kylie Minogue takkede nej til at optræde.

Selvom hendes talsmand på daværende tidspunkt sagde, at det skyldtes, at hun ikke var i landet til kroningen, har kilder fortalt, at hun takkede nej, fordi hun frygtede, at hendes optræden ikke ville vække varme følelser i Australien på grund af den voksende republikanske stemning.

Det samme gælder for Adele og Ed Sheeran, der heller ikke havde mulighed for at optræde, hvilket må have været til stor ærgrelse for den kommende monark, der skulle have haft stjernerne øverst på sin liste.

