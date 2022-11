Lyt til artiklen

Den skandaleombruste norske prinsesse Märtha Louise, der netop har frasagt sig sine royale pligter, har selv lavet tv, efter hun frasagde sig sin apanage for at være selvstændig.

Og nu er hele to af hendes tre døtre også gået den vej.

I sommer begyndte hendes 17-årige datter Leah Isadora Behn nemlig optagelserne til den aktuelle realityserie 'Powerwomen Norge', og nu er den norske prinsesses ældste datter også blevet afsløret som tv-stjerne.

I den norske version af 'Hvem holder masken?' – kaldet 'Maskorama' – røg 19-årige Maud Angelica Behn nemlig ud i lørdags og måtte derfor tage masken af og afsløre sig selv som karakteren Dandy.

Maud Angelica Behn blev i weekenden afsløret som en af deltagerne i den norske udgave af 'Hvem holder masken?', hvor hun gemte sig bag karakteren Dandy. Vis mere Maud Angelica Behn blev i weekenden afsløret som en af deltagerne i den norske udgave af 'Hvem holder masken?', hvor hun gemte sig bag karakteren Dandy.

I et opfølgende opslag på Instagram fortæller Maud Angelica selv, at deltagelsen var meget »nervepirrende og fantastisk«.

»Det er nok det sygeste, jeg har oplevet. Jeg var så bange, men jeg er så stolt af mig selv for at turde det!« skriver hun.

Ikke mindst får hun i kommentarsporet stor støtte af sin mor og hendes kontroversielle forlovede, shamanen Durek Verrett.

»Jeg er så stolt af dig og alle dine talenter, Maud. Du er råååå,« skriver den norske prinsesse.

»Elsker dig super duper star,« skriver Durek Verrett.

Udover Leah Isadora Behn deltager også Isabelle Ringnes, Anita Krohn Traaseth, Ingeborg Heldal og Iman Meskini i Viaplay-serien 'Power Women Norge'. Vis mere Udover Leah Isadora Behn deltager også Isabelle Ringnes, Anita Krohn Traaseth, Ingeborg Heldal og Iman Meskini i Viaplay-serien 'Power Women Norge'.

I 'Hvem holder masken?'s opfølgende podcast fortæller Maud Angelica Behn desuden, at karakteren Dandy var en hyldest til hendes afdøde far, den danskfødte kunstner Ari Behn, da karakteren ligesom ham »var helt sig selv og tryg i sin femininitet og havde et skævt smil«.

Ikke mindst fortæller den norske tronfølger, at hun holdt sin deltagelse hemmelig for sine søstre – og ikke mindst kong Harald og dronning Sonja.

Kongeparret af Norge er ellers begge ivrige seere af programmet, fortæller Maud Angelica Behn i podcasten.

»Sidste gang jeg så bedstemor og bedstefar, for en uge siden eller sådan noget, så sagde de til mor, for de gætter på mor hvert år: 'Jeg ved, at du ikke er med'. Han var sådan: 'Åh, Märtha, jeg ved, at du ikke er med i 'Hvem holder masken?', for jeg hørte, at det ikke var din stemme'.«

Prinsesse Märtha Louise har tre døtre: Maud Angelica på 19 år, Leah Isadora på 17 år og Emma Tallulah på 14 år med den afdøde kunstner Ari Behn.