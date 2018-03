Sveriges nyeste prinsesse har endelig fået sit navn.

Det oplyser Ekspressen.se.

Adrienne Josephine Alice Bernadotte er navnet på Sveriges lille prinsesse, der blev født natten til fredag i sidste uge.

Prinsessen vejede 3465 gram og målte 50 centimer ved fødslen.

Forældrene Prinsesse Madeleine og Chris O'Neill har i forvejen to børn. Prinsesse Leonore på 4 år og Prins Nicolas på 2 år.

Den nyfødte prinsesse bliver hertuginde af Blekinge.

For to dage siden offentliggjorde det svenske kongehus det første billede af prinsesse Adrienne. Et sjældent navn som kun 292 kvinder i Sverige i forvejen hedder.