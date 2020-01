Den 16. april - om knap fire måneder - fylder dronning Margrethe 80 år, og regentens runde fødselsdag skal naturligvis fejres med stil.

Derfor markeres mærkedagen ikke kun den 16. april. I stedet bliver der tale om en 'fødselsdagsmåned', hvor danskerne på flere datoer fra starten af april har mulighed for at hylde Danmarks dronning gennem 48 år.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Kongehuset har udsendt.

Både inkarnerede royalister, skabsroyalister og nysgerrige sjæle har mulighed for deltage i fejringen af dronning Margrethe. Dele af fejringerne bliver nemlig transmiteret på live-tv, så man kan følge med hjemme fra stuerne, men til dem der har lyst til at lykønske Dronningen på mere nært hold, bliver der også mulighed for det.

Dette billede er blevet taget af H.M Dronningen i forbindelse med hendes 80-års fødseldag. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen og Wonderful Copenhagen Vis mere Dette billede er blevet taget af H.M Dronningen i forbindelse med hendes 80-års fødseldag. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen og Wonderful Copenhagen

To dage før den store dag - den 14. april - kører dronning Margrethe i karet fra Amalienborg til Det Kongelige Teaters Gamle Scene i København. Her skal majestæten sammen med den kongelige familie og inviterede overvære en gallaforestilling, som bliver sendt live på DR1.

Dagen efter - den 15. april - er Dronningen om aftenen vært ved en gallamiddag for det officielle Danmark og gæster fra ind- og udland.

Den 16. april, på dronning Margrethes fødselsdag, indledes dagen med morgenvækning på Fredensborg Slot, hvor venner og familie deltager. På slaget 12.00 får danskerne - traditionen tro - mulighed for at sige tillykke, når Dronningen og den kongelige familie træder ud på balkonen på Christian IX’s Palæ på Amalienborg.

Herefter kører Dronningen i karet gennem byens gader til Københavns Rådhus, hvor der vil være taler og underholdning, og hvor majestæten vil vise sig på rådhusets balkon.

Dronningens fødselsdag I anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april 2020 udgiver B.T. søndag 5. januar et særtillæg i avisen.

De mange artikler bliver løbende publiceret på nettet i dagene omkring udgivelsen af tillægget.

Selve fødselsdagen slutter med privat middag og dans på Fredensborg Slot med deltagelse af den kongelige familie samt gæster fra ind- og udland.

Godt en uge efter - den 25. april - fejrer Tivoli dronning Margrethe med en balletgalla i Tivolis Koncertsal. Senere er der middag på Restaurant Nimb for særligt indbudte, og aftenen sluttes af med et festfyrværkeri.

5.-6. juni sluttes den storslåede fødselsdagsfejring af, når Dronningen gennemfører sommertogt med Kongeskibet Dannebrog med besøg i Aarhus Kommune

Du kan se hele programmet her.