Beholder prins Harry sin plads i tronfølgen? Må han og Meghan stadig kalde sig hertug og hertuginde af Sussex? Og skal de fortsat modtage penge fra prins Charles?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, dronning Elisabeth mandag vil drøfte med sin søn og to sønnesønner, når de mødes på slottet Sandringham.

I sidste uge gik der chokbølger gennem Storbritannien og ikke mindst gennem det ellers så konservative og traditionsbundne britiske monarki, da prins Harry og hertuginde Meghan på Instagram meddelte, at de trækker sig tilbage som fremtrædende medlemmer af kongefamilien.

Fremover ønsker de en mere uafhængig rolle, hvor de vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige, lod de forstå.

Mandag mødes dronning Elizabeth med prins Charles, prins William og prins Harry for at finde en løsning på den aktuelle krise om Meghan og Harry. (Arkivfoto) Foto: ANDY RAIN Vis mere Mandag mødes dronning Elizabeth med prins Charles, prins William og prins Harry for at finde en løsning på den aktuelle krise om Meghan og Harry. (Arkivfoto) Foto: ANDY RAIN

Beslutningen kom efter flere måneders frustrationer over både den britiske presse, men - ifølge rygterne - også over forholdene internt i kongefamilien, hvor Harry og Meghan angiveligt føler sig forfordelt og presset ud.

Ekstra kontroversielt blev det, da det kom frem, at beslutningen tilsyneladende var blevet truffet uden, at dronning Elizabeth var blevet taget med på råd. Regenten var end ikke blevet orienteret om parrets planer.

Derfor er mormor ikke bare vred og skuffet. Hun blev også meget, meget ked af det og såret, forlyder det.

Nu ønsker dronningen hurtigst muligt at finde en løsning problemet - i løbet af dage, ikke uger - så den megen virak ikke skader monarkiet mere end højst nødvendigt.

Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Mandag er det første gang efter nyheden, at prins Harry skal stå ansigt til ansigt med dronning Elizabeth, som i denne sammenhæng ikke bare er hans bedstemor, men også hans øverste chef.

Dronningen har indkaldt prins Charles, prins William og prins Harry til et krisemøde, hvor de skal finde ud af, hvilken rolle Harry og Meghan i fremtiden skal have i den royale familie.

Meghan, som dagen efter offentliggørelsen af parrets beslutning, sad på et fly på vej til Canada og sønnen prins Archie, vil ifølge britiske medier følge mødet på en telefon.

Tv-stationen Sky News har opstillet 13 spørgsmål, som de fire fremtrædende royale bliver nødt til at få styr på.

Dronningen og prins Charles ved åbningen af det britiske parlament. Mandag holder de to møde med Charles' to sønner for at finde en løsning på, hvordan Meghan og Harry i fremtiden skal være knyttet til kongehuset. Foto: LEON NEAL Vis mere Dronningen og prins Charles ved åbningen af det britiske parlament. Mandag holder de to møde med Charles' to sønner for at finde en løsning på, hvordan Meghan og Harry i fremtiden skal være knyttet til kongehuset. Foto: LEON NEAL

Her bliver et af de vigtigste punkter at tage stilling til, om prins Harry kan beholde sin plads i arvefølgen. På nuværende tidspunkt er han den sjette i rækken til at arve tronen efter sin far, storebror og prins Williams børn.

De royale spidser vil helt sikkert også drøfte, om Harry og Meghan kan beholde deres titler, og om de fremover stadig skal tituleres prins, og hertug og hertuginde af Sussex.

I sidste uge afslørede Harry og Meghan, at de fremover vil bo både i Storbritannien og i Nordamerika. I første omgang får de bopæl i Canada, men Daily Mail mener at vide, at planen er at rykke til Los Angeles i USA, så snart præsident Trump har forladt Det Hvide Hus. Briterne er nu særligt spændte på, hvor den lille prins Archie skal vokse op.

Et yderst vigtigt element bliver også at afgøre, hvordan parret må tjene deres egne penge. Det kan meget vel blive noget af en balancegang for dem at indgå lukrative kommercielle aftaler uden ligefrem at tjene penge på deres position som kongelige.

Hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. (Arkivfoto) Foto: POOL New Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. (Arkivfoto) Foto: POOL New

De skal også diskutere, om Meghan og Harry stadig skal modtage penge fra prins Charles, og det bliver også en udfordring at finde ud af, hvordan de eventuelt skal beskattes.

Selv om dronning Elizabeth ønsker en hurtig afklaring på de mange ubesvarede spørgsmål, er det lige nu uvist, hvornår offentligheden bliver indviet i planerne.

Harry og Meghan selv går efter alt at dømme til mødet med en klar idé om, hvad de vil have ud af det.

Prinsens ven, tv-journalisten Tom Bradby fra tv-kanalen ITV, advarer ifølge Daily Mail om, at parret overvejer at tale ud i et afslørende interview, hvis de ikke får deres vilje.