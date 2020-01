To af de øverste hoveder for ugebladsbranchen, en af Danmarks rigeste mænd, en minister og to af erhvervslivets vigtigste kvinder.

Det var ikke helt tilfældigt, hvem der var inviteret, da kronprins Frederik tirsdag afholdt kongejagt i Gribskov. Og det er der god grund til, for kongejagter handler ikke kun om at gå på jagt, forklarer eliteforsker Christoph Ellersgaard.

»Der er jo et social element i det, men det er også en måde at kunne snakke lidt mere uformelt om, hvad der foregår i de verdener, som man begår sig i. Man kan få noget information om, hvad der foregår i de andre betydningsfulde menneskers verden,« siger han.

Christoph Ellersgaard er sociolog og arbejder som forsker på CBS. I sin forskning har han gennemgået mange deltagerlister for kongejagter for at kortlægge samfundets elite.

Christoph Ellersgaard, eliteforsker

»Kongejagter er en af de ældste traditioner, vi har, for at kongehuset binder eliten sammen,« siger han.

Tirsdagens kongejagt foregik i nordsjællandske Gribskov, hvor der blandt andet kunne skydes kronvildt. Kronprinsen var et kvarter forsinket, men virkede til at være i godt humør, da han nåede frem. Dog holdt han sig på behørig afstand af pressen, inden han sluttede sig til sine jagtkammerater.

Ofte er det erhvervslivets spidser, udenlandske kongelige eller toppen af dansk adel, der er med. Ved tirsdagens jagt deltog blandt andre Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, som er Danmarks tredjerigeste mand, Legos administrerende direktør, Niels B. Christensen, samt erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Derudover var koncernchef hos Egmont Steffen Kragh samt bestyrelsesformand for Aller Richard Sand med. På listen kunne man også finde bestyrelsesformanden for VKR – holdingselskabet bag Velux-vinduer, ligesom en række mindre betydningsfulde erhvervsfolk som eksempelvis den nordsjællandske chokoladekonge og godsejer Peter Beier.

Kronprins Frederik var tirsdag på jagt i Gribskov. Foto: Keld Navntoft

»Man bliver set og anerkendt som en af samfundets støtter. Det er det, kongejagten især kan. Alle kan gå på jagt, men at blive inviteret til jagt med kongefamilien er et klap på skulderen. Det er et billede på, at man er på niveau med de her mennesker. De andres prestige smitter af på en, og man bliver blåstempet. Man er blevet fundet værdig til at snakke med de andre,« forklarer Christoph Ellersgaard.

Kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen har i flere årtier fulgt kongehusets kongejagter og skrevet flere bøger om deltagernes forbindelser til kongehuset.

Han hæfter sig især ved, at Kronprinsen har valgt at invitere Allers og Egmonts øverste repræsentanter.

»Listen viser, at Kronprinsen bygger sin egen kreds op, men det er også lidt strategisk,« siger han med henvisning til, at Kronprinsen de seneste uger har haft en hård tid i medierne efter afsløringen af kronprinsparrets skihytte i Schweiz.

To kvinder var med på tirsdagens jagt. Foto: Keld Navntoft

Christop Ellersgaard er enig i, at man godt kan få den tanke, når man ser deltagerlisten:

»Det er ikke sikkert, at det er strategisk, men det lugter selvfølgelig lidt af det, når man har inviteret dem begge. Man kan godt få den tanke, at der godt kan ligge i en idé i at styrke sine sociale forbindelser til toppen af ugebladsbranchen. Jeg tror ikke, det er et forsøg på at stoppe enkelthistorier, men højest en ambition om at skabe lidt mere sympati hos dem, der fastlægger den redaktionelle linje,« siger han.

Ifølge Søren Jakobsen er det også bemærkelsesværdigt, at to magtfulde kvinder har fundet vej til jagtselskabet. Både Lundbeckfondens administrerende direktør, Lene Skole, samt bestyrelsesmedlem i DSV Birgit W. Nørgaard var med.

»Det viser, at topkvinderne har fundet ud af, at hvis de vil ind i mandeverdenen, så må de lave noget mandesport, og jagt er en utrolig vigtig ting på det her niveau,« siger han.

Birgit W. Nørgaard var en af de to kvinder, der deltog i jagten. Foto: Byrd/ Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Christoph Ellersgaard kan invitationen af kvinder også ses som et forsøg på at komme en kritik i forkøbet.

»Kritikken har jo tidligere gået på, at det har været en af de her kønseksklusive mandefællesskaber,« siger han.

Jagten i Gribskov var Kronprinsens tredje optræden i offentligheden, siden han i sidste uge vendte hjem fra Schweiz. Kronprinsen kommenterede kort sagen om skihytten torsdag, hvor han oplyste, at han både han og Kronprinsessen havde ’bemærket’ sagen.

Tirsdag var det ikke muligt for pressen at stille spørgsmål til Kronprinsen.

Lene Skole deltog også med i jagten. Foto: Byrd/ Jens Nørgaard Larsen