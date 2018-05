Lørdag blev den britiske prins Harry og Meghan Markle gift ved en eventyrlig ceremoni i St. George's Chapel i Windsor, mens hele verden så med. Især Meghan Markles brudekjole tiltrak sig en hele del opmærksomhed, og flere eksperter er enige i, at den meget enkle kjole var enormt smuk.

Kjolen er designet af den britiske designer Clare Waight Keller, der sidste år blev chefdesigner for det franske modehus Givenchy. Ifølge det britiske kongehus har Meghan Markle, der efter vielsen nu er hertuginde af Sussex, selv valgt at arbejde med designeren, og de to har i 2018 arbejdet tæt sammen på designet.

Og resultatet er ovenud vellykket, mener den anerkendte designer Jesper Høvring.

»Jeg synes, den var meget, meget smuk, og jeg synes, Meghan var helt enkel og ren, og det kunne jeg rigtig godt lide. Det var smukt, at man havde skraldet kjolen for alting, så det var rent hende og materialet. Det er en meget atypisk Givenchy, som normalt bruger flere detaljer, og jeg troede egentlig først, det var Stella McCartney, der havde lavet den,« siger Jesper Høvring.

Prins Harry og Meghan Markle. Foto: Dominic Lipinski Prins Harry og Meghan Markle. Foto: Dominic Lipinski

En stor overraskelse

Også modeekspert Chris Pedersen, der er vært på DR K og tidligere moderedaktør, er meget begejstret for den royale brudekjole.

»Jeg synes, den er usandsynligt smuk og meget moderne. Jeg tænker faktisk, det er meget hende. Den er så enkel og har det kantede og er skåret helt enkelt uden mange dikkedarer. Der er hverken blonder eller knapper,« siger Chris Pedersen, der er meget begejstret for Meghans valg af designer.

»Det sjove er, at hun vælger en moderne kjole i klassiske omgivelser, og hun tager så fat i den kvindelige designer, alle holder øje med lige nu, fordi hun er i den cool generation, som betragter mode på en helt anden måde,« siger Chris Pedersen.

Han er dog overrasket over valget, fordi ingen forud for brylluppet havde gættet på netop Clare Waight Keller og Givenchy. Det samme påpeger Jesper Høvring.

»Det er ret sjovt, for ingen har gisnet om Givenchy, så jeg tror det kommer som en overraskelse for mange. Ingen har nævnt dem, men har i stedet fokuseret på eksempelvis Burberry og Stella McCartney,« forklarer Jesper Høvring.

En tidskrævende kjole

Trods den meget enkle brudekjole har den bestemt ikke været nem at lave, forklarer Jesper Høvring, der selv designer smukke kjoler til nogle af Danmarks største navne.

»Der er gået så uendeligt mange timer i det, at man slet ikke drømmer om det. Det er faktisk sværere at lave en kjole, der er så enkel, for man kan ikke skjule det med blonder og perler. Det er haute couture, så det er håndlavet hele molevitten, og stoffet er vævet og ikke bare valgt i en butik. Det har i hvert fald taget måneder,« siger Jesper Høvring.

Meghan Markles kjole minder meget om den, kronprinsesse Mary bar til sit bryllup, vurderer flere eksperter. Foto: Jonathan Brady Meghan Markles kjole minder meget om den, kronprinsesse Mary bar til sit bryllup, vurderer flere eksperter. Foto: Jonathan Brady

Designeren roser samtidig Meghans slør, hvor hun efter eget ønske har fået blomstermotiver, der repræsenterer hver af de 53 britiske Commonwealth-lande.

Minder om Mary

Meghans enkle brudekjole får flere eksperter til at påpege, at den minder om den kjole, kronprinsesse Mary bar i 2004, da hun blev gift med kronprins Frederik.

Kronprinsesse Marys brudekjole er designet af Uffe Frank. Foto: Jens Nørgaard Larsen Kronprinsesse Marys brudekjole er designet af Uffe Frank. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Marys kjole blev designet af Uffe Frank, og den blev dengang rost for at være enormt moderne. Meghans kjole har de meget grafiske linjer over skuldrene, lidt de samme ærmer, og så er den meget upyntet, som Marys også var. Den havde samme ultramoderne udtryk,« siger Chris Pedersen, der bakkes op af designer og modeekspert Jim Lyngvild.

»Den minder om Marys kjole, fordi den har den her bådudskæring, som er noget, man lægger mærke til. Hele silhuetten med at sidde stramt i taljen og gå ud for neden minder også om Marys. Hendes kjole var bare i lag med blonder, og det er også en anden tid nu. Det er 14 år siden, Mary blev gift, og vi er i en tid, hvor der er meget mere enkelthed, så jeg synes, det er en meget moderne og smuk Givenchy-kjole,« siger Jim Lyngvild.