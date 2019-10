Et frisk pust af fornyelse eller en total misforståelse, der kan skade monarkiet.

Meningerne om Meghan Markles måde at håndtere sin rolle som hustru til en britisk prins er delte.

Hertuginden og prins Harry bliver nemlig både hyldet og gennemheglet for den måde, de forvalter deres royale positioner. Og fronterne er bestemt ikke blevet mindre efter, at hertuginden har valgt at lægge sag an mod en britisk avis.

De seneste ti dage har hertugparret rejst rundt i Afrika med deres lille søn Archie.

Harry og Meghan fotograferet i Johannesburg i Sydafrika. (Arkivfoto)

De har blandt andet besøgt Sydafrika, Botswana, Malawi og Angola. De tre sidstnævnte lande tog prinsen på egen hånd.

Overalt har det vakt glæde og begejstring, men de sidste dage af rejsen blev overskygget af hertugindens sagsanlæg.

Efter rundrejsen anmelder flere britiske og amerikanske medier parrets præstation på turen, og måske ikke så overraskende, er der stor forskel på bedømmelsen alt efter, hvem der bliver spurgt.

I USA er CNN's korrespondent i London, Max Foster, vild med det indtryk, det royale par efterlader på deres tur rundt i Afrika med deres lille søn Archie.

På rundrejsen i Afrika viste hertugparret endelig deres søn rigtig frem for offentligheden. Her møder mor og søn ærkebiskop Desmond Tutu.

Især roser han Meghan for at finde balancen mellem at stå fast på sine mærkesager som kvinder og klima, samtidig med at hun forbliver upolitisk, som de royale jo skal.

På rundturen i Afrika beviste Meghan, at det er lykkedes hertuginden at skabe sin egen rolle som medlem af den britiske kongefamilie, mener han.

'Meghan bruger turnéen i Afrika til at redefinere, hvad det vil sige at være kongelig,' skriver han i en kommentar på CNN's hjemmeside.

'Meghan har været gift før, var en succesfuld skuespiller og har været en fremtrædende aktivist, især med hensyn til kvinders rettigheder. Hun var allerede defineret, så hendes udfordring var at finde ud af, hvordan hun ville træde ind i sin nye royale karriere samtidig med, at hun forblev tro mod sin fortid.'

'I løbet af de seneste 10 dage, støttet af sin mand, prins Harry, har hun bevist, at hun er i stand til at gøre det, på en meget effektiv måde.'

CNN-værten hæfter sig ved, at både Meghan og Harry virker mere afslappede og engagerede på denne rejse, og det tager han som et tegn på, at parret har fundet sig til rette i deres roller.

Max Foster tilføjer dog, at de mange positive indtryk fra rejsen i Afrika bliver overskygget af hertugindens sagsanlæg mod tabloidavisen Mail on Sunday.

Hertuginden mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et at hendes private breve til hendes far, Thomas Markle.

I en lang, personlig udtalelse langer prins Harry voldsomt ud efter både Mail on Sunday, men også efter resten af den britiske tabloidpresse.

CNN's korrespondent ser sagsanlægget som et tegn på, at hertuginden er en kvinde med sine meningers mod, som er villig til at kæmpe for det, hun tror på.

Hjemme i Storbritannien ser flere derimod med bekymring frem til en eventuel retssag, som kan ende med at ramme hertugparret i nakken som en boomerang.

En af dem er den engelske forfatter og journalist, Jane Moore, som også skriver holdningsbårne klummer for avisen The Sun.

I sit seneste indlæg anklager hun hertugparret - og i særdeleshed hertuginden - for helt at have misforstået deres rolle.

Når prins Harry sender en kollektiv sviner til den samlede tabloidpresse og hyrer advokatfirmaet Schillings til at føre sagen for dem, så er det efter hendes mening blot et tegn på, at de helt misforstået 'lever deres liv gennem berømmelsens prisme frem for at vise en royal opførelse.'

'Når du gifter dig ind i den britiske kongefamilie, så sker det ud fra en klar forståelse af, at du indgår i en århundrede lang tradition,' skriver hun og tilføjer, at den blandt andet medfører, at man 'aldrig klager og aldrig forklarer' og i øvrigt holder sine politiske holdninger for sig selv.

Som kongelig skal Meghan nemlig huske, at hun skal repræsentere hele folket og ikke blot visse dele af befolkningen, understreger skribenten.

Jane Moore medgiver, at tonen på de sociale medier kan være hård, men understreger samtidig, at prinsen rammer helt forbi med hensyn til de traditionelle medier.

Harry skriver blandt andet i sin udtalelse, at han frygter, at hans hustru bliver offer for 'de samme stærke kræfter,' som ramte hans mor, prinsesse Diana.

I et langt debatindlæg i The Sun revser hun prinsen for at straffe den samlede presse for Mail on Sundays fejltrin.

'...han må ikke bruge tabet af sin mor som et våben til at lukke konstruktiv kritik, der for eksempel sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor han taler klimaets sag den ene dag og dagen efter kravler ind i et privatfly.'

Hun ser med stor bekymring på risikoen for, at sagsanlægget ender i en retssal. I så fald skal nemlig både Meghans far og måske også hende selv i vidneskranken.

'...en begivenhed, som vil trække meget mere offentlighed til hertugindens turbulente familie-baggrund end nogen artikel, som vi for længst har glemt alt om.'