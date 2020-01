Harry og Meghans beslutning om at trække sig som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus betyder, at de mister apanagen, men til gengæld må tjene deres egne penge. Det kan gøre dem ufatteligt rige, siger fremtrædende eksperter.

Mediemastodonterne BBC og Business Insider har uafhængigt af hinanden gravet i parrets indtjeningsmuligheder, og konklusionen er samstemmende: De kan opbygge et regulært milliardimperium.

Med hjælp fra en række eksperter har medierne sat specifikke tal på, hvad parrets brand er værd i forhold til bogudgivelser, taler, tv- og filmjob og reklamer, hvilket blot er nogle af de områder, som Harry og Meghan forventes at tjene deres penge på i fremtiden.

Begge medier peger på, at Meghan tidligere har luftet sin kærlighed for at skrive, og hvis hun udgiver en selvbiografi, vil den kunne indbringe en aftale i samme størrelsesorden som den, Michelle Obama fik for bogen 'Becoming' fra 2018. Den indbragte hende 60 millioner dollar svarende til mere end 400 millioner kroner.

Synes det, det er i orden, hvis Harry og Meghan udnytter deres royale fortid til at tjene penge?

Ifølge BBC er den anden helt store jackpot for parret, at de nu kan tage penge for at holde taler for større virksomheder og organisationer. Eksperter siger til tv-stationen, at de vil få op til 500.000 dollar – 3,3 millioner kroner – for en enkelt tale.

Også i underholdningsindustrien kan de gøre rent bord. Meghan har tidligere ernæret sig som skuespiller. Hun er især kendt fra tv-serien 'Suits' og vil være i ekstremt høj kurs, hvis hun vælger at tage nye roller i film og serier.

Hun har angiveligt allerede lavet en aftale med Disney om at lægge stemme til endnu ukendte figurer, og Harry har lavet en aftale med talkshow-dronningen Oprah Winfrey om en serie, der skal udgives på Apple TV.

Oven i det kommer deres populære Instagram-profil 'Sussex Royal', som ifølge Business Insider kan indbringe dem 105.000 pund – mere end 900.000 kroner – for et enkelt sponsoreret opslag.

Harry og Meghan vil ikke få nogen som helst problemer med at blive ekstremt rige. Men det kan have en høj pris for parret. (Foto: Scanpix) Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Harry og Meghan vil ikke få nogen som helst problemer med at blive ekstremt rige. Men det kan have en høj pris for parret. (Foto: Scanpix) Foto: GEOFF CADDICK

Den danske kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor i historie ved professionshøjskolen Absalon, er helt enig i, at Harry og Meghan har alle muligheder for at opbygge et imperium, men advarer om, at de i processen kan ødelægge det brand, der gør det muligt.

»Der er ingen tvivl om, at de har et meget stærkt brand i positiv forstand. Alle kender dem, og alle medier i hele verden beskæftiger sig med dem. Det har ikke ændret sig efter bruddet med kongehuset. Men de skal passe meget på, at de ikke bliver stemplet som grådige. Der ligger risikoen,« siger han.

En del af problematikken ligger ifølge Hovbakke i, at de ikke længere må bruge deres royale titler, og hvis de alligevel bruger deres kongelige fortid til at tjene penge, kan stemningen mod dem vende.

»Det er stærkt, at de arbejder så meget for velgørenhed. Men hvis de benytter deres titler og navne sådan, at man får indtryk af, at de bevidst har lavet bruddet med kongehuset for at lave deres milliardimperium, vil det på længere sigt skade deres popularitet,« siger Lars Hovbakke Sørensen.