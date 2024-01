Det kan godt være, at kronprins Frederik har ry for at være folkelig. Men kigger man på hans vennekreds, så er den meget eksklusiv - og meget lidt folkelig.

Og det kan blive uhensigtsmæssigt for den kommende konges brand, mener kommunikationsekspert Anne Thygesen. Eliteforsker er enig og mener, at Kronprinsen lever i en osteklokke.

For selv om de kongelige altid har plejet omgang med folk fra de højere samfundslag, som adelige, rige og magtfulde personer, så adskiller kronprinsens vennekreds sig alligevel en del fra Dronningens, som B.T. har beskrevet i denne artikel.

Mens Dronningens venner og veninder er kendt i offentligheden, ofte kommer fra kultureliten og gerne stiller op til interview, så består store dele af Kronprinsens vennekreds af nogle af Danmarks rigeste arvinger til store dynastier, børn af Dronningens venner, adelsfolk og andre ofte meget velhavende mennesker.

Ellen Hillingsø er blandt Kronprinsens nærmeste venner. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dertil er Kronprinsens vennekreds anderledes lukket. De fleste er stort set umulige at få kontakt til for pressen, og hvis det lykkes, så ønsker de oftest ikke at udtale sig om deres royale ven.

»Det er fint at have nogen, der ikke siger et ord om én. Men når man er konge og dronning, så har man også brug for nogle folkelige venner,« siger Anna Thygesen og forklarer, at det påvirker Kronprinsens brand som folkelig.

Hun mener, at Dronningens mange adelige venner virker mere folkelige end Kronprinsparrets mere jetset-prægede venner.

»Adelen er faktisk folkelig, fordi de bor på slotte og har været del af adelen og samfundet i mange, mange hundrede år. Det er ikke, fordi de siger så meget til medierne, men de er stolte over nærmest at tjene Kongehuset,« siger hun.

Dronning Margrethe og prins Henrik havde flere åbenmundede venner fra især kultureliten. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

Modsat mener hun, at kronprinsparrets venner, som tæller flere personer fra Danmarks rigeste familier – som den pressesky Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen og flere arvinger fra Lego-dynastiet – ikke ønsker eller føler sig forpligtet til at åbne op for medierne.

Hvorfor er det et problem for Kronprinsparret, der ellers er meget populære, hvis de ikke opfattes som folkelige?

»Nogle af deres rige venner ser pressen som noget ekstremt negativt, og det kan det nye kongepar ikke rigtig tåle. Det er ikke folkeligt at synes, at pressen er efter dem. De betragter kronprinsparret som et almindeligt vennepar, som de skal beskytte. Det bliver meget elitært,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

»Det ville være smart, hvis Kronprinsen og Kronprinsessen havde nogle lidt mere almindelige venner. Nogen, de har gået i skole med – som ikke decideret siger meget, men som kan åbne lidt op,« siger hun.

Ifølge Anna Thygesen er det ikke nødvendigvis ensbetydende med illoyalitet, hvis Kronprinsens venner snakker med pressen. Tværtimod mener hun, at hvis det kan skabe grobund for rygter og spekulationer, hvis kredsen er for lukket.

Forsker ved CBS Christoph Ellersgaard, der forsker i magteliten, er enig.

Han mener, at Kronprinsparrets vennekreds er meget lidt folkelig, og at det smitter af på Danmarks kommende konge.

Det er ikke tit, at man ser kronprinsparrets venner. Man fik dog glimt ved de barnedåb, som parret holdet. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

»Det understreger, at den historie der er om, at Kronprinsen er enormt folkelig, er en lille smule mærkelig. For hele hans omgangskreds er alt andet end folkelig. Det er en meget, meget eksklusiv gruppe, han omgås med – i hvert fald dem, vi kender til,« siger han.

Hvorfor er det et problem, hvis den kommende konges vennekreds er meget ekslusiv?

»Det betyder, at han i sin private omgangskreds befinder sig i en osteklokke, hvor folk har tjenestefolk og biler og mange sommerhuse og lystyachter og den slags.«

»Og så kan det godt være, at han har nogle kulturinteresser i rockmusik og sport, som ikke er traditionelt finkulturelle, men der afspejler han jo bare, at eliten også har rykket sig. De rige i dag går jo ikke kun til opera.«

Ifølge Christoph Ellersgaard er det ikke noget nyt, at landets rigeste – den såkaldte pengeadel – er rykket ind i Kongehusets inderste cirkler.

Kronprinsesse Marys frisør Søren Hedegaard og hans partner, skuespiller Preben Kristensen er nogle af de venner, der ifølge Anna Thygesen godt kunne være mere åbenmundede. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Dronningen har sat gang i den her opdatering af Kongehusets inderkreds til også at involvere de her store erhvervsdynastier. Og den har Frederik fortsat,« siger Ellersgaard og tilføjer:

»Man kan se, at dem, der kommer helt ind, næsten alle er gammelrige. De er ikke første generation.«

Ifølge Ellersgaard er det ikke entreprenører som for eksempel Karsten Ree, Martin Thorborg eller Jesper Buch, der har selv har skabt deres formuer, der kommer ind i den royale varme – men derimod arvinger til større milliardvirksomheder, som Bestseller, LEGO og Jysk.

Den forbindelse ses også, når man kigger på hvem Kongehuset de seneste år har udnævnt til kammerherre. Foruden de adelige og folk ved hoffet, er de eneste borgerlige, der de seneste år er blevet udnævnt, nogle af landets milliardærer.

»Det fortæller lidt om, hvordan Kongehuset ser sig selv som en del af fællesskabet med de her allerrigeste erhvervsdynastier. Det er dem, der kommer ind i de allerinderste cirkler. Og det gør de til gengæld temmelig ofte,« siger Ellersgaard.

Holger Foss, Peter Warnøe og Peter Heering har i mange år været nogle af Kronprinsens tætteste venner. Foto: Jørgen Jessen

Ifølge Anne Thygesen er det vigtigste for det nye kongepar den kommende tid at bevare den popularitet og medvind i befolkning, som man har nu.

Men det vil kræve, at de er mere åbne. Hun mener blandt andet, at Kronprinsessen skal give mere af sig selv - og ikke blot kaste glans over andre ved sine prorektorater.

»Deres mål må være at holde fat i den popularitet, de har, og det gør de ved at give lidt mere af sig selv ud over, når de står der på balkonen. Og det kan man blandt andet gøre sammen med sine venner og ved at lave nogle nye traditioner. De skal brandes som kongepar,« siger hun og tilføjer:

»Det duer ikke for et kongepar at beskytte sig. Det duer ikke, hvis de skal være populære.«

