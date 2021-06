Det har næsten været hjerteblod for kronprins Frederik gennem årene at bevare sit medlemsskab i Den Internationale Olympiske Komité trods en massiv kritik.

Men efter 12 år har han tisdag meddelt, at han forlader posten. Og det er en smart beslutning, vurderer eksperter.

»Det er meget klogt af kronprinsen at sige farvel til IOC. Det har altid været kontroversielt, at han har været medlem, og kritikken er haglet ned over ham flere gange,« siger B.T. s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Kongehusekspert og historiker fra Syddansk Universitet Michael Bregnsbo mener også, at det er et fornuftigt tidspunkt at forlade posten på:

Kronprins Frederik er meget interesseret i sport og ses her i 2016 med de danske golfspillere forud for OL.

»Det kan være, at han har fundet ud af, at det er bedre for ham at gå på et tidspunkt, hvor han selv vælger at gå frem for at gå som følge af pres. Nu er det officielt ham selv, der vælger at gå, frem for at han skulle trække sig efter en masse kritik i medierne,« siger han.

Det var tilbage i 2009, at kronprins Frederik til manges overraskelse blev medlem af IOC. Allerede dengang blev der rejst kraftigt kritik, da flere mente, at det ville være svært for Kronprinsen ikke at komme til at blande sig i politik som medlem af IOC.

Dengang forsikrede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) dog om, at der ikke ville opstå en situation, hvor regeringen mente noget og kronprinsen noget andet.

Men allerede i 2016 gik det grueligt galt. Kronprinsen endte i en betændt sag og fik hård kritik, da han forud for OL i 2016 gik imod den danske regerings linje og var med til at stemme for Ruslands deltagelse ved OL samme år - selvom landet var blevet afsløret i statsstøttet doping af atleterne.

»Det var jo meget problematisk - ikke mindst fordi kronprinsen tilbage i 2008 netop sagde, at hans beslutninger i IOC ville handle om sport og idræt. Men det blev også politisk, og det duer ikke i et moderne demokrati,« siger Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Kronprinsen har altid insisteret på, at medlemskabet handlede 90 procent om sport og meget lidt om politik. Men problemet for kronprins Frederik har altid været de ti procent. Det duer ikke, at man blander sig i politik som kronprins.«

Hos Idrættens Analyse Institut er international chef Jens Sejer Andersen, der flere gange har kritiseret Kronprinsens rolle i IOC, overrasket over, at kronprins Frederik stopper.

»Det er en overraskende beslutning, men sikkert en god ide for Kronprinsen at trække sig på et tidspunkt, hvor han stadig er i øjenhøjde med de aktive eliteidrætsfolk i kraft af sin alder,« siger han og fortsætter.

Kronprins Frederik er ikke den eneste kongelige, der er medlem af den fine komité. Også Monacos fyrst Albert (billedet) samt den britiske prinsesse Anne er medlemmer.

»Det er kronprins Frederiks styrke, at han er så oprigtigt interesseret i atleters ve og vel i forhold til mange andre IOC-medlemmer, men det er uholdbart at blande sport, politik og kongehus.«

Ifølge Jens Sejer Andersen er det øverste olympiske niveau meget gennemsyret af storpolitik.

»Den olympiske idræt er en verdensomspændende industri af stor økonomisk og symbolsk betydning, og derfor har den altid været genstand for ganske dramatiske magtspil, hvor en dansk kronprins ikke hører hjemme,« siger han og tilføjer, at han dog meget gerne ser, at Danmark fortsat kunne være repræsenteret i IOC af et andet medlem, som også kunne deltage i de idrætspolitiske debatter, hvilket nok vil større gavn for dansk idræt.

I et interview med Berlingske har kronprins Frederik selv fortalt, at kritikken af hans medlemsskab af IOC - især i begyndelsen - ramte ham hårdt:

»Den var hård, men jeg vil sige det på den måde, at jeg ser positivt på tilværelsen, så den har styrket mig, for den har jo ikke slået mig ihjel,« lød det fra Danmarks kommende konge.