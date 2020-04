Ikke meget er overladt til tilfældighederne, når de kongelige bliver portrætteret.

På det seneste i rækken af fødselsdagsfotografier af dronning Margrethe overrasker majestæten med en detalje. Og den har hun givetvis tænkt nøje over, vurderer kongehuseksperter.

I anledning af sin fødselsdag har fotografen Per Morten Abrahamsen lavet en kunstportrætserie af Dronningen i tre dele.

Seriens tredje del, der viser portrætter af Dronningen uden for Fredensborg Slot med slottet i baghaven, er blevet offentliggjort torsdag.

Seriens tredje del er disse portrætfotos af Dronningen med prins Henriks gravhund foran Fredensborg Slot. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

Dronningen, der står rank, er dog ikke alene på billederne. Hun er akkompagneret af prins Henriks brune gravhund Tilia.

Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen er det en form for 'loyalitetserklæring' fra Dronningen til prins Henrik, som døde i 2018 og desværre ikke kan være med til at fejre hendes 80-års fødselsdag.

»Det er jo en måde at mindes ham på. Hun er placeret der meget alene. Slottet er i baggrunden. Der er ingen andre mennesker. Hun står ligesom lidt isoleret,« siger han og fortsætter:

»Men så har hun jo hunden med, og det kan man godt kalde for en form for kærlighedserklæring. At hun udtrykker savnet til ham på den måde. Hun sørger jo for, at han nærmest er med i billedet – og ikke bliver glemt. Hun giver ham plads. Det gjorde hun, mens han var i live, og det gør hun nu.«

Selv om det er to år siden, at dronning Margrethe mistede sin prins, så sørger hun stadig for at mindes ham og give ham plads, siger kongehuseksperter. Foto: Torkil Adsersen

Sebastian Olden-Jørgensen tilføjer desuden, at halvdelen af prins Henriks aske er blevet begravet i Fredensborg Slotshave, hvilket giver endnu en dimension til, at Dronningen mindes sin afdøde prins med billedet.

Dronningen udtaler til kongehusets hjemmeside, at Fredensborg Slotspark har en særlig plads i hendes hjerte.

»Jeg elskede, når vi boede herude. Man kunne fare ud i parken og lege og more sig og have det pragtfuldt,« har Dronningen fortalt om sine barndomsminder fra Fredensborg.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er portrættet et meget personligt et af slagsen.

Den første del af serien, der blev offentliggjort tirsdag, var blandt andet dette billede: På billedet ses de tre generationer i Riddersalen i Christian IX's Palæ på Amalienborg. Det er fra denne sal, at Dronningen og den kongelige familie traditionelt træder ud på balkonen på fødselsdage for at modtage folkets lykønskning fra slotspladsen. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

»Hun er ikke fremstillet som en stor kongelig person med krone – det er et meget menneskeligt portræt. Hun er fremstillet nærmest som en almindelig ældre dame. Det er et meget personligt portræt af hende som person,« siger han. Han mener, at billedet også repræsenterer en vis ensomhed, der dog bliver brudt af hundens tilstedeværelse.

Historiker Michael Bregnsbo er enig i, at det mere er et personligt portræt end et pompøst kongeligt portræt.

»Det viser jo et portræt af kvinden Margrethe. Hvis Fredensborg ikke lige var i baggrunden, var der intet, der kunne afsløre, at det var et dronningeportræt,« siger han.

De andre to serier af billeder fra Per Morten Abrahamsen blev udsendt tirsdag og onsdag. Tirsdagens billedserie viste Dronningen afbildet med kronprins Frederik og prins Christian, mens onsdagens billedserie var taget indenfor på Fredensborg Slot.