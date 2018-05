I videoen herover kan du høre briternes reaktion på, at brudens far ikke deltager i brylluppet.

Optakten til årets store royale bryllup har været en katastrofe rent kommunikationsmæssigt. I ugerne op til begivenheden har Meghan Markles samspilsramte familie fået lov at stjæle rampelyset, og det kunne kongehuset have undgået, mener flere eksperter.

Det skulle have været ugen, hvor vi gisnede om, hvordan brudekjolen ser ud, og hvem der har designet den. Svælget i detaljer om blomster og bryllupsmenu og nydt billederne af et London med feststemte mennesker og blafrende Union Jack.

I stedet er dagene op til årets store royale bryllupsbrag blevet præget af skandalerne om brudens bizare familie. Lige nu ligner det hele mere et reality-show a la 'Keeping up With The Kardashians' end et højtideligt og ophøjet britisk prinsebryllup.

Britiske eksperter har ikke været sene til at give det britiske kongehus skylden for virakken:

'Har de intet lært, siden den unge Diana blev ædt af pressen,' lyder det blandt andet, og flere peger på, at kongefamilien med nogenlunde lethed kunne have undgået, at den tilsyneladende dysfunktionelle Markle-familie kom til at sætte dagsordenen.

Meghan Markle og prins Harry ved forlovelsen i efteråret. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Meghan Markle og prins Harry ved forlovelsen i efteråret. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Halvsøsteren Samantha Grant har lige siden forlovelsen blev offentliggjort, villigt fodret medierne med mindre flatterende historier om den kommende brud. Meghans halvbror Thomas Markle Jr. har skrevet et åbent brev til Harry og advaret ham mod at gifte sig med hende og luftet sin utilfredshed med, at han og andre i familien ikke er inviteret med til begivenheden. Den seneste uge har hendes far så i den grad stjålet opmærksomheden: Først med falske paparazzibilleder og siden med dramaet om, at han alligevel ikke kommer til brylluppet på grund af sygdom.

Flere britiske medier kritiserer Kensington Palace for ikke at have forudset, at svigerfamilien kunne volde problemer. Hoffets mange rådgivere har simpelthen ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok, lyder kritikken. Meget kunne være undgået, hvis brudens familie var blevet inviteret med til festen, mener flere. Og så er der en del, der finder det mærkeligt, at prins Harry tilsyneladende endnu ikke har mødt sin kommende svigerfar.

Meghan må giftes uden sin far – men får støtte uden for slottet: 'Jeg synes, det stinker' Foto: ADRIAN DENNIS Meghan må giftes uden sin far – men får støtte uden for slottet: 'Jeg synes, det stinker' Foto: ADRIAN DENNIS

The Sun mener også, at kongehuset har svigtet Meghans far og finder det utroligt, at ingen har sørget for at beskytte ham mod og ruste ham til den mediestorm, som erfaringen viser - bare tænk på Diana - vil komme i kølvandet på en royal forlovelse. Faderen burde i god tid være blevet fløjet til London, mener avisen, eller i det mindste være blevet udstyret med bodyguards, så han ikke var overladt til sig selv og et let bytte for fotografer og kulørte journalister.

»Hoffets manglende evne til at være proaktiv har nu gjort det nødvendigt med en alt for sen reaktion, som beder om, at medierne har 'forståelse' for Thomas i denne 'vanskelige situation,' skriver avisen.

Den britiske royale ekspert William Hanson siger til Page Six, at medierne har en stor del af skylden for sæbeoperaen, men påpeger, at den kongelige familie i langt højere grad burde have taget hensyn til, at Markle-familien ikke har royal baggrund.

»På mange måder må man bebrejde Kensington Palace, at de ikke erkendte, at Markle-familien havde brug for hjælp,« siger han.

»Hoffet burde have sendt nogen af sted for at tale med mr Markle straks (efter forlovelsen, red.). Det skete ikke - og nu eksploderer det i hovedet på dem.«

De mest kongetro briter har allerede taget opstilling langs ruten, hvor brudeparret kommer til at køre i karet på lørdag. Foto: OLI SCARFF De mest kongetro briter har allerede taget opstilling langs ruten, hvor brudeparret kommer til at køre i karet på lørdag. Foto: OLI SCARFF

Også vores egen Ulla Therkelsen, som har været korrespondent i London og være medkommentator ved talrige royale begivenheder, leverer en bredside mod det britiske kongehus for håndteringen af sagen.

»Man kan spørge sig selv, hvorfor der ikke noget før er taget hånd om hele den her sag fra hoffets side. De har været som lammede,« siger hun til TV2.

Foto: OLI SCARFF Foto: OLI SCARFF

Flere undrer sig også over, at det var det amerikanske kendissite TMZ, der breakede nyheden om, at faderen ikke kom til brylluppet og ikke kongehuset. De ser det som et bevis for, at hoffet har mistet kontrollen med kommunikationen.

Kommunikationsekspert Anna Thygesen fra WeDoCommunication mener dog ikke, at det britiske kongehus kunne have gjort andet end det, de har gjort.

»Det er en billig omgang at kritikere hoffet for ikke at gøre nok. Du kan ikke tvinge mennesker af kød og blod til at opføre sig på en bestemt måde,« siger hun og spørger retorisk:

»Hvad skulle de (kongehuset, red.) have sagt? De kan ikke gøre andet end at holde kæft og håbe på, at det bliver bedre,« mener Anna Thygesen.

Trods den megen fokus på Meghan Markles familie, mener hun ikke, at faderens afbud kommer til at overskygge brylluppet. Nok snarere tværtimod:

»De mennesker, som går op i det her og elsker kongehuset, rykker bare endnu mere sammen om dem nu og synes, at det er synd for dem. For dem bliver det her bare fortællingen om en helt almindelig familie, hvor der er problemer og konflikter, ligesom der er i de flestes andres,« siger hun.

At dømme efter videoen, som ledsager denne artikel, har hun i hvert fald ret i det sidste: Både amerikanske og britiske royale fans har fået endnu mere sympati for brudeparret.

Meghan Markle får efter planen sin prins i Windsor Castle Chapel lørdag eftermiddag klokken 13 dansk tid.