Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, så er det ikke så ofte, man ser kronprinsparrets børn svare på spørgsmål ved et pressemøde.

Derfor var det også lidt usædvanligt, da både prins Christian og prinsesse Isabella svarede på flere spørgsmål før første skoledag i de schweiziske alper mandag.

Begge er dog gode til at svare naturligt og ærligt, når der bliver spurgt ind til deres liv, lød det fra historikeren.

»De to ældste er jo rigtig dygtige til at være i medierne, og især prinsesse Isabella er kendt for at gøre sig godt på billeder,« lyder det fra ham.

Ligesom Sebastian Olden-Jørgensen fortæller, at prins Christian var god til at svare på spørgsmål, så er kommunikationsekspert Anna Thygesen enig i, at prinsen efterlod et fint indtryk ved pressemødet.

»Der er 'thumbs op' til prins Christian, som jo er meget ærlig og siger, at det, han glæder sig mest til, er at stå på ski,« siger hun.

Hun mener dog, at kronprinsparret virkede lidt pressede over situationen.

»Altså, de to store børn virker jo til at have det helt fint i den her situation, men der er forældrene mere beklemte i situationen,« siger hun og uddyber:

»De virker til at være mere 'protective' (beskyttende, red.) over for deres børn, og man kan ligesom mærke, at de er utilpasse på deres børns vegne.«

Både Sebastian Olden-Jørgensen og Anna Thygesen bemærker begge, at skoleopholdet måske ikke er helt den store internationale udfordring, som det lød til at blive på pressemødet mandag morgen.

»Hvis man siger, man tager til udlandet, så må man bare sige, at tre måneder minder mere om en lang ferie – eller rettere et langt kursus. Det er ikke et egentligt udlandsophold, hvor man oplever det fremmede til hverdag og fest og får sig nogle venner,« lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Det er Anna Thygesen enig med ham i. Hun siger desuden, at det kommer til at virke lidt forceret med al den snak om skole, når familien skal ned og være 12 uger i omgivelser, hvor de plejer at holde ferie.