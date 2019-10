Noget helt nyt er sket i det traditionsrige danske kongehus. Det er nemlig blevet besluttet, at kronprinsesse Mary skal kunne træde til som rigsforstander, når Dronningen er ude af landet.

»Det er sket som et led i en del af en modernisering af kongehuset, at kronprinsesse Mary kan træde ind som rigsforstander,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen.

Titlen som rigsforstander betyder, at kronprinsesse Mary kan agere i stedet for Dronningen, når hun er borte. Der skal nemlig ifølge loven om 'Regeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Fraværelse' altid være en regent, tronfølger eller rigsforstander på posten.

Søren Jakobsen fortæller, at det er historisk, at Kronprinsessen får lov til at varetage de vigtige forpligtigelser som statsoverhoved har, hvis Dronningen er væk.

At Dronnngens egen mand ikke fik muligheden for at være rigsforstander er formentlig et tegn på en udvikling, mere end det er et fravalg af den nu afdøde prinsgemal.

»Man kan jo kun gisne om, hvilke overvejelser Dronningen har haft, men man kan sige, at det selvfølgelig havde sparet hende for en masse problemer, fordi prins Henrik havde det svært ved at komme efter sin søn,« siger eksperten.

»Det havde sparet hende for alt det cirkus, der var omkring prins Henriks titler, hvis hun havde udnævnt ham, mens han levede,« siger han videre.

Historiker Sebastian Olden-Jørgensen, der ligeledes er ekspert i kongehuset, bakker Jakobsen op i, at kronprinsesse Marys udnævnelse skal ses som et led i en modernisering.

Dronningens søster, prinsesse Benedikte kan også fungere som rigsforstander, når Dronningen er på udenlandsrejser. Hun ses her ved Folketingets åbning sammen med Kronprinsessen og Kronprinsen.

»Kronrinsessen klarer sin rolle formidabelt, og hun er vågen, venlig og lyttende, når hun er ude. Det ville være spild, hvis ikke kongehuset udnyttede den ressource,« siger han.

Historikren forklarer desuden, at man har oplevet, at folk har følt, de har fået den næstbedste løsning, hvis prins Joachim er trådt i sted for Kronprinsen, men med Kronprinsesse Marys popularitet, vil man sikkert se, at folk er fuldt ud tilfredse.

At prins Henrik ikke blev udnævnt, mener Sebastian Olden-Jørgensen ikke er et udtryk for mistillid til prinsens evner.

»Han var dygtig ude på opgaver og begik sig godt socialt, men måske det i virkeligheden ikke var nok for ham, da han ønskede at blive konge. En udnævnelse til rigsforstander kunne have føltes som en sutteklud.«

Meddelelsen om Kronprinsessens nye udnævnelse kom onsdag middag i en pressemeddelelse fra kongehuset.

'Under statsrådet underskrev Kronprinsessen således i overværelse af Dronningen, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og regeringen den nødvendige erklæring om at ville overholde Grundloven,' står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Og udnævnelsen kan Kronprinsessen godt se, som en blåstempling af hendes virke som kongelig, mener Søren Jakobsen.

»Kronprinsesse Mary kan i allerhøjest grad se det som et bevis for, at hun har gjort det godt. Hun har været til 'dronninge-eksamen', og hun er bestået,« siger kongehuseksperten videre.

Udnævnelsen er desuden også endnu en cementering af, at prins Joachim rykker længere ud i periferien, mener han. I pressemeddelelsen er listen over kongelige, som kan træde i stedet for Dronning Margrethe nævnt:

'I dag kan Dronningens forpligtelser som statsoverhoved varetages af Kronprinsen som regent eller af Deres Kongelige Højheder Prins

Joachim og Prinsesse Benedikte som rigsforstandere.'

Desuden kommer kronprinsparrets ældste søn også til at blive rigsforstander, når han fylder 18 år. Han fylder 14 år om nogle uger, så om godt fire år, kommer han altså til at stå side om side med sin mor som én, der kan træde i stedet for vores statsoverhoved, dronning Margrethe.

»Det er en stor udnævnelse, at kronprinsesse Mary er blevet rigsforstander, og man ville for eksempel kunne se hende træde til i en situation som den, hvor Kronprinsen var i Argentina med sin mor, Dronningen,« siger Søren Jakobsen.

Han mener videre, at det udelukker, at man kommer til at se prins Joachim træde ind som rigsforstander fra nu af, da der er tre, der kan udfylde posten foruden ham.

Tirsdag var prins Joachim heller ikke at finde på balkonen ved Folketingets åbning, da han er i gang med en militæruddannelse i Frankrig. Og spørger man kongehusekspert Søren jakobsen, så er udnævenlsen af Mary endnu et eksempel på, at prins Joachims fremtidsudsigter er længere væk fra kongehuset.