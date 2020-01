Kronprinsparret fortalte i sidste uge, at de ejer en skihytte i den schweiske by Verbier, og onsdag skriver Her og Nu, at selvsamme hytte lejes ud for mellem 41.200 og 65.400 kr. for en uge. Ifølge kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen kun skihytten kun være erhvervet på en af to måder.

»Enten har de finansieret den ved at tilsidesætte penge fra deres apanage, og det rejser jo en masse uheldige spørgsmål om, hvorvidt apanagen er for stor, og ellers kan det være en gave fra hans mor, Dronningen, som har en formue, hun har arvet,« siger Søren Jakobsen.

Han forklarer, at Kronprinsen så vidt vides ikke selv har en privat pose penge, han råder over, men til gengæld har Dronningen ifølge Søren Jakobsen angiveligt et større millionbeløb, som hun har arvet fra sin svenske familie.

»Det kan han (kronprins Frederik, red.) ikke have. De må jo som sådan ikke tjene deres egne penge, og hvor skulle pengene ellers komme fra?« spørger eksperten, der i sit virke som journalist har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste og de kongelige.

6. januar holdt kronprinsparret sammen med deres børn et pressemøde i Schweiz, hvor Kronprinsen fortalte, at de ejer den skihytte, som de skal bo i de næste tre måneder, mens børnene skal gå i skole. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere 6. januar holdt kronprinsparret sammen med deres børn et pressemøde i Schweiz, hvor Kronprinsen fortalte, at de ejer den skihytte, som de skal bo i de næste tre måneder, mens børnene skal gå i skole. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Han fortæller, at det er en uskreven regel, at regenten eller tronfølgere ikke skal tjene penge ved siden af deres position som kongelige.

Både han og historiker Sebastian Olden-Jørgensen fortæller, at det danske kongehus ikke er kendt for at være særligt velhavende sammenlignet med andre europæiske kongehuse.

De royale i England er eksempelvis meget velhavende, og de har formuer investeret i forskellige ejendomme. Det er dog ikke noget, man har set på samme måde i Danmark.

»Det er ret usædvanligt, at Kronprinsen ejer den her hytte i Schweiz,« lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Han mener dog godt, at huset kan være betalt med en privat økonomi, som ikke er gjort op nogen steder. Han nævner, at der er eksempler på, at de kongelige har modtaget ejendomme i gaver fra venner.

Eksempelvis er der Marselisborg Slot, som var en folkegave fra folket til Christian X.

Og så var Schackenborg, som prins Joachim havde som hjem i det sønderjyske og forsøgte at få til at fungere som en virksomhed, en gave fra lensgreve Hans Schack til prinsen, da han var lille.

Ifølge Søren Jakobsen har apanagen aldrig været tiltænkt, at man på den måde kan investere i private ejendomme, og derfor er det en lidt speget sag, hvis man ejer og udlejer et hus i byen Verbier. Byen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger blevet købt af kronprinsparret til mere end ti millioner danske kroner.

Det er ret usædvanligt, at Kronprinsen ejer den her hytte i Schweiz. Sebastian Olden-Jørgensen, historiker og kongehusekspert

Kronprinsparret skal bo i luksushytten under børnenes skoleophold, som strækker sig over de næste tre måneder. Ved et pressemøde på børnenes første skoledag 6. januar afslørede Kronprinsen, at de havde ejet skihytten, som i Schweiz er kendt som et 'chalet,' igennem 10 år.

Han fortalte til Billed-Bladet, at det føles som hjem.

Her og Nu skriver onsdag, at kronprinsparret har lejet luksushytten ud. Huset er ifølge bladet blevet lejet ud til beløb imellem 41.200 og 65.400 kr. for en uge, men annoncen er efterfølgende blevet taget ned.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra kongehuset.