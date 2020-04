Kronprins Frederik hittede vildt på de sociale medier, da kongehuset mandag lagde to billeder på Instagram og Facebook af Kronprinsen med både et temmeligt ufriseret hår og i nyklippet udgave.

Ligesom mange andre danskere fortalte Kronprinsen, at han havde glædet sig til en tur i frisørstolen på frisørernes første åbningsdag efter corona-nedlukningen. Billederne på Instagram og Facebook var et smart træk, fortæller Nathalia C. Larsen, der er rådgiver i sociale medier.

Det er nemlig ikke hver dag, man får et indblik bag kulissen hos de kongelige.

»Det, som jeg særligt lægger vægt på i det post, er jo det prisværdige og nærværende i, at kongehuset nu også følger vores allesammens hverdag på de sociale medier. At man kommer helt tæt på,« siger hun og fortæller, at coronakrisen har gjort noget ved folks ageren på de sociale medier.

Det, at folk har opholdt sig hjemme langt mere end de plejer, bliver også afspejlet i deres opslag, hvor folk viser mere af privaten frem.

»Coronakrisen har gjort, at det personlige også er blevet privat. Man kommer helt tæt på, og det er ikke altid helt poleret,« fortæller Nathalie C. Larsen, der arbejder hos kommunikationsbureauet Lead Agency.

Hun har før kritiseret kongehuset lidt for deres måde at bruge de sociale medier på, som hun syntes var lidt for kedelig og professionel.

Men nu, hvor der tilsyneladende er blevet åbnet lidt mere op for det private, er hun fuld af ros.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er nok ikke den eneste, der i dag har været til frisør. ⁣ Heldigvis er det nu igen muligt for frisører og andre mindre virksomheder og butikker at holde åbent ovenpå en lang nedlukning. ⁣ ⁣ Jeg vil gerne takke alle for at være så omstillingsparate og for at hjælpe med at holde hjulene igang i en periode, der kræver meget af os alle sammen. Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 20. Apr, 2020 kl. 4.19 PDT

»Det virker stadig meget professionelt, men indimellem kommer der de her perler, hvor de agerer på platformens præmisser. Det gør, at vi har en eller anden forbindelse til kronprins Frederik, som vi ellers ikke har haft. Det gør, at vi kommer tættere på end normalt,« siger hun og tilføjer, at hun særligt er blevet imponeret over kronprinsparrets mange opslag om motionsløbet ‘Royal Run’, hvor de ofte også har deres børn med.

Nathalie C. Larsen er desuden imponeret over opslaget med kronprins Frederik hos frisøren:

»Det får han mange point for hos os. Mere af det. Det tør noget andet og har et glimt i øjet. Det gør, at vi føler, at vi kommer tættere på - at de er mere ligesom os,« siger hun.

Historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen er ikke overrasket over, at det af alle kongelige netop er kronprins Frederik, som vi får lov at se blive klippet:

Bør kongehuset dele flere private øjeblikke på sociale medier?

»Han er vel den eneste, man kunne forestille sig kunne gøre det,« siger han.

Historiker Lars Hovbakke Sørensen er også rosende overfor Kronprinsens ageren. Han mener, at det er en smart måde at vise, at Kronprinsen bakker op om regeringens politik med at genåbne frisørerne.

Ligesom Sebastian Olden-Jørgensen er han heller ikke overrasket over, at det netop er kronprins Frederik, der er på billedet.

»Det er meget typisk for kronprins Frederik. Han er jo meget afslappet og uformel. Det er helt i tråd med hans stil og hans måde at opføre sig på. Det viser også, at han er i samme situation som alle mulige andre mennesker. Det passer rigtig godt til at vise, om man er solidarisk med resten af befolkningen,« siger han.