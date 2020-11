Der er sket mange ændringer i 51-årige prins Joachims liv det seneste år. Familien er flyttet til Frankrig, han er blevet opereret for en blodprop i hjernen, og senest har han fået et nyt job.

Søndag fortalte en ærlig prins Joachim om sin nye situation i et DR-interview. Og det var forfriskende ærligt, lyder det fra en kongehusekspert.

Prins Joachim fortalte nemlig både om, hvordan det var for ham og familien at komme igennem blodproppen, og også om, hvordan livet med et almindeligt job er noget anderledes, end prinsen har været vant til:

»Alene det at indtræde i en fuldtidsstilling her for Forsvaret og i udlandet er en omvæltning – en ny verden for mig,« forklarede prins Joachim til journalisten Stéphanie Surrugue, der lavede interviewet til DR-programmet '21 Søndag'.

Prins Joachim ses her på sin første arbejdsdag. Foto: THOMAS COEX

Prins Joachim talte med journalisten på den danske ambassade i Paris, hvor han siden september har passet sin nye job som forsvarsattaché.

Og prinsens ærlighed omkring jobbet imponerer historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

»Han er fuldstændig ærlig. Han har fået et 8-16-job for første gang i sit liv. Og det er jo helt anderledes i forhold til det, han har lavet tidligere. Det er afvæbnende ærligt. Den cadeau skal han have,« lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Det nye job er dog ikke det eneste, der har ændret prins Joachims liv. De mange terrorangreb, der har været i Frankrig, og den seneste corona-udvikling har også sat sit aftryk på det liv, som den kongelige familie lever i den franske hovedstad.

Prins Joachim indrømmer, at det er en helt ny verden at starte på et almindeligt fuldstidsarbejde. Foto: Mads Claus Rasmussen

Prinsen fortæller, at man knap kan åbne en avis uden at blive mindet om terrortruslen, og corona har ramt Frankrig så hårdt, at landet nu for anden gang er i en meget restriktiv nedlukning, hvor man kun må forlade hjemmet, hvis man har en gyldig grund.

»Det er ikke det, man forbinder med hverken Frankrig eller Paris endsige den hverdag, vi alle er født i og opvokset i. Det er virkelig underlige tider,« lyder det fra prinsen.

Undervejs i interviewet fortæller prins Joachim desuden, hvordan han dagligt 'takker sin skaber' for, at han kom godt igennem blodproppen.

»Det viser, at han er religiøs. Og han er ærlig. Han siger det ligeud,« siger Sebastian Olden-Jørgensen, der tilføjer, at det følger godt i tråd med, at prins Joachim i dokumentarprogrammet 'Prins Joachim fortæller...' også fortalte, at han var religiøs.

Det var også hårdt for prinsesse Marie og børnene, at prins Joachim blev ramt af en blodprop. Foto: LUCAS BARIOULET

Ligesom i dokumentarprogrammet blev interviewet med DR gennemført ved, at prins Joachim var 'dus' med den, han talte med. Prinsen var ellers tidligere kendt for at holde meget på formerne og ønske tiltaleformen 'De' – men han virker nu til at være blødt op på det område.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen gør det nye 8-16-job samt den nye tiltaleform noget godt for prins Joachims image:

»Det er klogt. Det signal, han nu sender, er, at han ikke fremstår som den stive og ikke kræver særlige privilegier. Og det er klogt,« siger han.

Helt uden privilegier er prinsen dog ikke.

Mens det almindeligvis koster 2.560.000 kroner at have en forsvarsattache i Paris, hvoraf omtrent 1.750.000 kroner går til forsvarsattachéens løn og bolig, så har prins Joachim fået en anden ordning.

Han har nemlig frasagt sig løn for jobbet, men han får i stedet lov til at beholde sin apanage på 3,8 millioner kroner.

Jobbet som forsvarsattaché er foreløbigt for tre år. Men der er mulighed for forlængelse.