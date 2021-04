Selvom britiske prins Philips død er årsag til stor sorg i det britiske kongehus og resten af landet, kan der også være et lyspunkt.

Den 99-årige prins' død vil nemlig efter alt at dømme samle det britiske kongehus. Et kongehus, der befinder sig i lidt af en krise ovenpå prins Harry og hertuginde Meghans kontroversielle interview med Oprah Winfrey.

Det vurderer kongehusekspert og lektor ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.



»Nu vil der være sympati med Dronningen, der er blevet alene, og med børnene, der ikke længere har en far.«

Billedet her er fra Edinburgh i Skotland foran porten til Palace of Holyroodhouse. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Billedet her er fra Edinburgh i Skotland foran porten til Palace of Holyroodhouse. Foto: TOLGA AKMEN

»Han har været ved dronningens side gennem hele hendes lange regeringsperiode. Så jo, det er nok noget, der kan samle og skabe sympati omkring kongehuset,« siger Michael Bregnsbo til B.T.

Dronningen selv er med sine 94 år også godt oppe i årene, men selvom hun nu har mistet sin mand, er det så godt som utænkeligt, at hun skulle abdicere tronen og lade sin ældste søn, prins Charles, tage over.

»Der er sådan et traume omkring abdikationer, efter hendes farbror abdicerede i 1936, så det gør hun ikke. Det er muligt, hun trækker sig mere tilbage, men hun abdicerer kun, hvis hun er så syg og svag, at hun ikke kan passe sine pligter, og der tror jeg ikke, vi er endnu.«

Prins Philip og dronning Elizabeth blev gift i 1947, men selvom briterne nu har mistet en af deres mest prominente og velkendte kongelige, er det ikke noget, der i sig selv skaber rystelser under det britiske kongehus, lyder vurderingen fra Michael Bregnsbo.

Windsor nær London: Et barn holder en buket blomster foran Windsor Castle. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Windsor nær London: Et barn holder en buket blomster foran Windsor Castle. Foto: ANDREW BOYERS

»Jeg tror ikke, at den her begivenhed i sig selv gør det. Alene af den grund, at han de senere år har levet en tilbagetrukket tilværelse.«

»Han var gået på pension og havde trukket sig tilbage fra officielle forpligtelser, så han havde sådan set været temmelig meget væk fra offentligheden de senere år.«

Den seneste tid har været præget af sygdom for prinsen.

I februar blev han indlagt på Londons private Kong Edward VII hospital, men blev senere overført til St. Bartholomew-hospitalet, hvor han gennemgik et indgreb i forbindelse med hjerteproblemer.

Det er uvist, om disse hjerteproblemer har forbindelse til hans død.