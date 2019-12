Det var lidt af en genistreg, da prins Joachim juleaftensdag sendte julehilsner til P4's lyttere og insisterede på at være 'dus' med værterne.

Indslaget er en del af prinsens transformation mod at blive langt mere folkelig, forklarer Anna Thygesen.

»Det er virkelig god kommunikation. Han gør sig selv til en af os – og så på den mest folkelige radiokanal,« siger Thygesen, kommunikationsekspert og direktør i WeDoCommunication.

I programmet forklarede værten Dennis Johanneson, at prins Joachim gerne vil være dus med danskerne:

»Vi skal måske lige sige, vi måtte stemme en tiltaleform af. Normalt ville man sige 'De' til en prins af Danmark. Men han vil gerne være dus med både danskerne og dig og mig, Anders.«

Herefter interviewer de prinsen om tv-programmet 'Prins Joachim fortæller', hvor han som vært formidler danmarkshistorien i en række programmer. Derefter forklarede prins Joachim, hvordan han fejrer jul, hvorefter han til sidst sendte julehilsner:

»Jeg vil gerne have lov til at sende to. En 'bredsendt' til alle P4-lyttere i dag med et ønske om en rigtig glædelig jul,« sagde han og sluttede:

»Og så en helt særlig en til de to i familien, som ikke er med i aften, min Nikolai og Felix. Glædelig jul.«

Ifølge Anna Thygesen har prins Joachim fået kæmpe succes med tv-programmet 'Prins Joachim fortæller', hvor han også er dus med de andre deltagere.

»Succesen skyldes også hans måde at være på – helt nede på jorden, i øjenhøjde og dus med folket. Den stil fortsætter han med sin deltagelse i radioprogrammet,« forklarer Anna Thygesen.

Prins Joachim har tidligere fået kritik for at optræde arrogant og snobbet. Særligt en episode fra 2011 har præget hans omdømme.

Her nægtede prins Joachim at svare på et spørgsmål fra en dansk journalist, fordi denne kom til at sige 'dig' i stedet for 'Dem'.

»Den tager vi lige om igen,« sagde prins Joachim til journalisten fra TV 2.

Journalisten stillede spørgsmålet igen – og begik samme fejl.

»Vi tager den om igen,« gentog prinsen og slog fast: »Vi siger ikke 'dig'.«

Problemet var ikke, at han korrigerede journalisten. Problemet var måden, han gjorde det på, forklarer Anna Thygesen.

»Han virkede så arrogant, da han gjorde det. Det har han nok lagt mærke til, at danskerne ikke kan lide,« siger hun.

Den stil ligger langt fra den folkelige prins Joachim, offentligheden møder i dag.

Og folkeligheden bliver kun større af, at han til sidst i radioprogrammet sendte en julehilsen til sine to sønner, som han ikke skulle holde jul med.

»Det er genialt at sende en hilsen til sine sønner. For de er skilsmissebørn, ligesom så mange andre børn i danske familier, hvor forældre må af og til må undvære deres børn juleaften. Så han viser, han er en af os,« siger Anna Thygesen.

Du kan lytte til hele radioprogrammet her.