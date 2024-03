Det er efterhånden ingen hemmelighed, at kong Charles og prins Harrys forhold har været anstrengt de seneste år.

Derfor er det »opmuntrende nyt«, at prins Harry inden for et par dage vælger at rejse hjem for at besøge kong Charles, som har fået konstateret kræft.

Sådan lyder det fra Lone Theils, der er forfatter, kongehusekspert og tidligere England-korrespondent for flere danske medier.

»Det viser en kærlighed mellem far og søn. Man har jo frygtet de seneste år, at det ville være umuligt at reparere forholdet mellem de to,« siger hun til B.T.

Kong Charles og prins Harry ved dronning Elizabeths begravelse i september 2022.

Prins Harry og hans hustru, Meghan Markle, trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer i det britiske kongehus.

Og siden har forholdet mellem prins Harry og resten af familien været decideret anstrengt.

Prins Harry udgav sidste år en bog, hvor han berettede om et betændt forhold i familien.

Efterfølgende beordrede kong Charles, at prins Harry og Meghan Markle skulle forlade deres base i Storbritannien, Frogmore Cottage.

Og senest blev prinsen ikke inviteret til sin fars 75-års fødselsdag, ligesom prins Harry fik en minimal rolle under kroningen af kong Charles.

En talsperson har bekræftet, at prins Harry har talt med sin far om kræftsygdommen.

Og Lone Theils frygter, at prinsen kan have fået dårligt nyt:

»Når han så vælger at rejse hjem, kunne man godt frygte, at sygdommen er alvorlig. Og derfor rejser han hjem nu og ikke om noget tid. Han har sikkert fået at vide, hvilken kræftsygdom der er tale om.«

»Men det skal siges, at det er ren spekulation. Det er i hvert fald det signal, det sender, synes jeg. Når man tænker på, hvor dårligt blod, der har været mellem dem.«

Det er ikke meldt ud, hvor alvorlig kong Charles' kræftsygdom er – eller hvilken diagnose, han har fået.

Men også i Storbritannien bemærkes det, at prins Harry haster hjem for at besøge sin far.

Særligt, når man tænker på forholdet mellem de to.

»Familier har ofte vanskeligheder, men det, der er helt specielt, er, at når der sker virkelig vigtige ting, som for eksempel en kræftdiagnose, uanset hvilke problemer der er i en familie, så er det almindeligt forstået, at folk samles og gør deres bedste for at støtte hinanden.« siger Alastair Bruce, kongehusreporter ved Sky News.

Mens prins Harry rejser hjem, bliver Meghan Markle i USA med parrets to børn.