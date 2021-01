En ny hjemmeside, som prins Harry og hertuginde Meghan står bag, vækker opsigt.

En kongehusekspert udtaler til Mail Online, at han mener, det er på grænsen til, at prins Harry udnytter sin afdøde mor, prinsesse Dianas ikoniske status.

Hjemmesiden Archewell, der tager udgangspunkt i parrets velgørenhedsorganisation af samme navn, har et billede af prinsesse Diana på forsiden, ligesom prins Harry i en tekst nævner det tætte bånd, han havde til sin mor.

På billedet ses prinsen som barn siddende på skuldrene af sin mor i 1986 og sammen med det, skriver han 'jeg er min mors søn.'

Prinsesse Diana og sønnen, prins Harry, afbilledet sammen under en ferie i Spanien i 1988. REUTERS/Hugh Peralta/File Photo Foto: STR Vis mere Prinsesse Diana og sønnen, prins Harry, afbilledet sammen under en ferie i Spanien i 1988. REUTERS/Hugh Peralta/File Photo Foto: STR

Nu vurderer kongehusekspert Phil Dampier dog, at valg af billede og ordlyd kan vække kritik i det kongehus, prinsen valgte at forlade sidste år.

»Jeg tror, William (prins William, Harrys storebror red.) vil være lidt bekymret over, om Harry bruger Diana for sine velgørende eller kommercielle eventyr uden at konsultere ham, og jeg tror ikke, han vil være glad, hvis Harry virker til at udnytte sin afdøde mors ikoniske status,« lyder det fra eksperten.

8. januar 2020 meldte prins Harry og hertuginde Meghan ud, at de ville trække sig tilbage som ledende medlemmer af det engelske kongehus.

Siden flyttede de først til Canada og siden til Los Angeles i Californien, hvor de nu bor.

Her har de, fra det øjeblik de fik mere frihed, brugt meget af deres tid på velgørende sager. Blandt andet ved at dele mad ud til trængende familier under coronakrisen.