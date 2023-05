Blev prins Harry og Meghan jagtet af agressive paparazi-fotografer i timevis gennem New Yorks gader, eller var historien stærkt overdrevet for at høste sympati?

Den spørgsmål har i den grad fyldt i de amerikanske medier den seneste uge, og efter både politiet og den taxachauffør der kørte parret, har nedtonet dramaet kraftigt, har prins Harry og Meghans image lidt endnu et stort knæk.

Det fortæller udlandsredaktør på Berlingske, Birgitte Borup, i denne uges udgave af podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.

»Jeg tror, det kommer til at give dem et lidt latterligt skær,« siger Berlingskes udlandsredaktør Birgitte Borup og tilføjer:

»Jeg tror, mange amerikanere vil se dem anerledes, og den der weiner-effekt og opfattelsen af, at de er et par klynkere, der bare venter på noget nyt, de kan jamre over, den har bidt sig fast og vil fortsætte.«

Hør mere om sagen i ugens udsendelse af 'Kongehuset bag kulissen', hvor vi gennem går hele den spektakulære sag, ser på amerikanernes forhold til prins Harry og Meghan og ikke mindst de problemer, parret har skaft for sig selv det seneste år.