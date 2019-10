Der er udbrudt krig mellem det engelske kongehus og pressen, og opgøret bliver kæmpet i et sagsanlæg, som prins Harry har indgået imod to engelske aviser.

»Jeg tror, prins Harry er rasende,« siger forfatter og journalist Lone Theils.

Hun har tidligere arbejdet som korrespondent i London, og efter hendes mening kan englænderne godt forstå prinsens reaktion.

Han mistede sin mor, prinsesse Diana, i en ulykke, hvor paparazzi spillede en meget omdiskuteret rolle.

Her ses hertug og hertuginde af Sussex ved deres besøg i Johannesburg 2. oktober.

Og det er netop det, som ifølge ekspert Lone Theils har medført, at prins Harry nu tager opgøret. Nu ser han sin elskede kone, som lige har født deres første barn, blive udsat for det samme massive pres fra de britiske medier.

»Prins Harry er tidligere blevet udsat for nogle sager, hvor det er ham, der er blevet krænket, hvor man blandt andet har fotograferet ham nøgen i et hotelværelse i Las Vegas, og man har taget billeder af ham fra en privat fest, hvor han var iført et nazikostume,« siger Theils og fortsætter:

»I begge tilfælde valgte han ikke at lægge sag an, men det gør han så nu, og det er nok, fordi han kan se historien gentage sig selv.«

Det er første gang, man ser det engelske kongehus tage et opgør med pressen på denne måde. Tidligere har de følt sig hævet over den slags, så prins Harry går imod konventionen.

Det fortæller Lone Theils, som understreger, at der virkelig blev gået til prins Charles og prinsesse Diana under deres skilsmisse. Der blev skrevet om affærer og spiseforstyrrelser, og ingen af delene reagerede kongehuset dengang på.

»Da prinsesse Diana døde, var prins Harry en lille dreng. Dengang kunne han ikke gøre noget. Størstedelen af sit liv har han måttet leve uden en mor, og det tror jeg, han holder pressen ansvarlig for,« siger Lone Theils.

En lille detalje, som kan have haft stor effekt på sagen, er, at prins Harry for nyligt har skiftet advokatfirma. Han er gået fra at have det traditionelle firma, som kongehuset bruger, til et advokatfirma, som netop specialiserer sig i at hjælpe kendte med sager, hvor deres privatliv er blevet krænket.

Firmaet hedder Schillings Law Firm, og med dem i ryggen melder prins Harry ud, at han vil sagsøge avisen Mail on Sunday for at have publiceret hans kones private brev, som er adresseret til hendes far. Om sagsanlæggets årsag skriver prins Harry på parrets hjemmeside:

»Jeg har mistet min mor, og nu ser jeg min kone blive offer for de samme magtfulde kræfter.«

Desuden tager han kampen op imod de to aviser The Daily Mirror og The Sun, som han anklager for at have skaffet sig adgang til sin private telefonsvarer. Det var en meget omtalt sag, der begyndte at rulle tilbage i 2005, og hvor adskillige kendisser allerede har lagt sag an og indgået forlig med mediekoncernen bag.

Ifølge Lone Theils har prins Harry ikke rigtig har andre muligheder for at udtrykke sin vrede over mediernes opførsel, men hun mener ikke, det vil have den store effekt.

»Hvis der overhovedet er en effekt, vil den nok være kortvarig. De stoppede ikke, selvom det blev så alvorligt som det kunne med prinsesse Dianas død, så jeg har svært ved at se, at det her ville få dem til at stoppe.«