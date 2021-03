»Det er helt usædvanligt, at man sådan direkte eller indirekte beskylder hinanden på kryds og tværs af kongefamilien eller på kryds og tværs af nogen, der har noget med kongefamilien at gøre.«

Sådan lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen efter de seneste dages voldsomme royale opgør i Storbritannien.

Her er prins Harry og hertuginde Meghan kommet op at toppes i offentligheden med kongehuset, efter at parret har valgt at give et meget åbent interview til talkshowværten Oprah Winfrey.

Endnu er hele interviewet ikke blevet offentliggjort, men frygten for, hvad parret vil sige, er så stor, at kongehuset ifølge både britiske medier og B.T.s udenrigskorrespondent Jakob Illeborg er rædselsslagen.

Harry og Meghan under interviewet med Oprah.

I de små brudstykker fra interviewet, som har set dagens lys, ser man en tydeligt rørt Meghan rette anklager mod kongehuset, hvor hun antyder, at der bevidst bliver opretholdt løgne om hende.

Samtidig er der kommet en voldsom ballade, da der – måske meget belejligt for kongehuset – er dukket en mail op i avisen The Times – hvor det fremgår, at flere ansatte i kongehuset har klaget over, at Meghan mobbede dem, da de arbejdede for hende.

Meghan har fyret tilbage i medierne, at hun ikke genkender anklagerne, mens kongehuset har taget skridtet videre og har beordret en undersøgelse af sagen.

»Det er helt usædvanligt, at man tager de der diskussioner i offentligheden. Det har man ikke set før – i hvert fald ikke siden tiden med Charles og Diana, hvor de jo også sagde alt muligt om hinanden i medierne. Så vi skal langt tilbage i tiden, før vi kan finde noget, der kan sammenlignes med det her,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Harry mener, at det, som han og Meghan har oplevet, minder om det, hans forældre oplevede i 90erne.

Og netop prins Charles og den afdøde prinsesse Diana bliver også rodet ind i balladen.

For netop som vindene havde lagt sig over den engang så betændte sag i det britiske kongehus, og dronning Elizabeth, prins Charles og prins William og Kate høster stor popularitet, bliver den gamle sag trukket frem igen.

Prins Harry bringer den selv på bane, viser endnu et af de korte klip fra interviewet.

Ifølge prins Harry var det nemlig frygten for, at han og Meghan skulle ende som hans mor, der var årsagen til, at de valgte at trække sig tilbage fra kongehuset.

»Jeg er virkelig lettet og glad for at kunne sidde her og tale med dig med min kone ved min side, fordi jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må have været for hende (prinsesse Diana, red.) at have gået igennem denne proces alene for alle disse år siden, for det har været utrolig hårdt for os to. Og i det mindste har vi hinanden,« siger han i interviewet om det virvar, opmærksomhed og hetz, som parret blev udsat for op til og efter deres bryllup.

Prinsesse Diana gik igennem et lignende postyr op til og efter sin skilsmisse fra prins Charles, hvor hun var jagtet af pressen og pressefotografer helt frem til sin død i 1997. Hun døde netop i et forsøg på at undslippe fotograferne, da den bil, hun sad i, forulykkede i en tunnel i Paris.

Lars Hovbakke Sørensen mener, at prins Harry puster til ilden ved at sammenligne med sin mors sag:

»Det er jo meget vildt med den udtalelse. For dermed rører han ved noget, som har været den interne konflikt i det britiske kongehus de sidste mange år – om Dianas forhold til Charles og om Dianas rolle. Det var dengang med til at gøre kongehuset ekstremt upopulært, så det er ikke rart for kongehuset, at de her ting kommer frem igen. Det er nok noget, de helst ville have været foruden,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han mener, at det værste, der kan ske i interviewet med Oprah Winfrey, er, hvis Harry og Meghan begynder at kritisere enkelte medlemmer af kongefamilien:

»For en ting er, at Harry og Meghan kritiserer pressen. Noget andet er, hvis de direkte eller indirekte angriber andre medlemmer af kongehuset eller deres ansatte, for så er det jo en åben familiestrid, der så finder sted i offentligheden, og det er meget uhensigtsmæssigt for kongehuset.«