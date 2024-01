Det kom som noget af en overraskelse, da dronning Margrethe i sin nytårstale fortalte, at hun træder tilbage.

Siden har det ført til spekulationer og gisninger om, hvorvidt andre royale kan finde på at følge i hendes fodspor eller ej.

Blandt andet er der begyndt at florere spekulationer om den norske kong Harald, der er 86 år og den seneste tid har været ramt af en række helbredsproblemer.

Men det norske Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tror ikke på, at det vil ske. Det fortæller hun til Dagbladet.

Her ses den svenske konge Carl Gustaf, dronning Margrethe og den norske konge Harald sammen i 2014. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

»Kong Harald har sagt, at han vil sidde til 'the bitter end' ('den bitre ende', red'), og der er ikke tradition for, at norske monarker abdicerer,« siger Vagle, som dog tilføjer:

»Men det samme ville jeg jo sagt om dronning Margrethe før i går (søndag, red.), så man skal aldrig sige aldrig.«

Det var under nytårstalen søndag aften, at den danske dronning afslørede sine planer:

»I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden – om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation,« sagde hun, før hun fortsatte:

»Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024 – 52 år efter jeg efterfulgte min elskede far – vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn kronprins Frederik.«

De seneste år har den norske kronprins, Haakon, trådt ind som kronprinsregent i de perioder, hvor hans far, kong Harald, har kæmpet med sit helbred og været sygemeldt.

Men den norske konge har flere gange tidligere slået fast, at han vil blive siddende hele livet.

»Jeg har aflagt en ed til Stortinget, som jeg tror vil vare hele livet. Så enkelt er det,« sagde han til Dagens Næringsliv tilbage i 2019.

Ligeledes skal han have forklaret, at man i Norge har tradition for, at kongen bliver siddende så længe, som man kan.

Her ses de tre skandinaviske regenter i 2016. Foto: Lise Aserund/EPA/Ritzau Scanpix

Ligesom det skete, da Haralds far, kong Olav, blev alvorligt syg. Dengang blev Harald udnævnt til regent, mens Olav fortsat var konge frem til sin død i 1991.

Også den svenske konge, den 77-årige Carl Gustaf, har tidligere givet udtryk for, at han synes, man bør fortsætte, så længe man har mulighed og kræfter til det.

Til Dagbladet forklarer det norske Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle, at de skandinaviske kongehuse står hinanden nær:

»Og det kan jo selvfølgelig være at den danske dronning begynder en ny trend. Men helt ærlig så tror jeg ikke, det kommer til at ske,« siger hun.