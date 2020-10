Kommunikationsekspert Anna Thygesen, som følger kongehuset tæt, mener, at kongehuset med en række af nye billeder af prins Christian tager et klogt valg.

Kongehuset har nemlig i anledning af prins Christians 15-års fødselsdag delt en række portrætbilleder på deres Instagram-profil, som signalerer alt det rigtige, lyder dommen.

For selv om det ikke er en hvilken som helst ung mand, som er fanget på billederne, er han alligevel i øjenhøjde med danskerne.

»Du kan dybest set ikke se, han er kommende konge. Det kunne lige så godt være en række konfirmationsbilleder,« siger Anna Thygesen.

Foto: Foto: Franne Voight Vis mere Foto: Foto: Franne Voight

»Det er meget svært at have noget imod de her billeder. Hvis du er kongehusfan, så er det portrætbilleder i øjenhøjde med modtageren, og hvis du er kritiker af kongehuset, så er det jo ikke nogen billeder, der støder.«

Anna Thygesen, som ejer kommunikationsbureauet WeDoCommunications, siger, at man tidligere har set billeder af eksempelvis dronning Margrethe, da hun var ung, hvor billederne i højere grad gengav signaler om et traditionsbundet kongehus.

Det samme gør sig også gældende for prins Christians far, kronprins Frederik. Da han var yngre, blev der taget portrætter af ham, som i større stil spillede på, at han en dag skulle være statsoverhoved. Om prins Christian siger hun:

Et billede af prinsesse Margrethe fra hun var ung i 1958, hvor man fra kongehusets side holdt mere på formerne. Foto: INGA ALSTRUP Vis mere Et billede af prinsesse Margrethe fra hun var ung i 1958, hvor man fra kongehusets side holdt mere på formerne. Foto: INGA ALSTRUP

»Han ligner enhver anden ung mand, og det er han selvfølgelig ikke helt, men kongehuset gør meget for, at han kan leve et rimelig almindeligt liv, og det signalerer de også med dette billede,« siger Anna Thygesen.

»Man kan se i kommentarsporene, at de får kredit for billedet. Danskerne sætter pris på, at man lader de unge være i øjenhøjde og leve almindelige liv.«

Hun mener også, at billederne samtidig afspejler en ung mand, som er kommende konge. Han er alene på billederne, de er lidt mere alvorlige end tidligere portrætter, og eksempelvis billedet, hvor prinsen griner, kunne være taget til et interview. Noget, som begynder, så snart prinsen bliver myndig.

Her ses et af de officielle portrætbilleder fra prins Christian fyldte 14 år. Tidligere har han set mindre voksen ud på sine billeder, lyder dommen. Vis mere Her ses et af de officielle portrætbilleder fra prins Christian fyldte 14 år. Tidligere har han set mindre voksen ud på sine billeder, lyder dommen.

Men selv om eksperten medgiver, at billederne har en anelse 'modereportage' over sig, bliver det ikke for meget, lyder det.

»Det er tilpas stille og roligt. På den måde har kongehuset gjort noget smart med de valg, de har taget. De har taget moderne billeder af prins Christian, som ikke kammer over.«