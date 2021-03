Beskyldninger om racisme, et 'umenneskelig' psykisk pres og voldsom splid i familien.

Der blev i den grad leveret på alle parametre, da prins Harry og hertuginde Meghan natten til mandag lettede deres hjerter hos Oprah Winfrey. Og det kan få kæmpe betydning for det britiske kongehus.

»Det er helt usædvanligt det her og helt historisk, at der bliver sagt de her ting. Man skal tilbage til Charles og Diana, før man finder noget, hvor man afslører så personlige detaljer. Og det her er endnu mere vidtgående, end det var under Charles og Diana.«

Sådan lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen efter Harrys og Meghans meget åbenmundede interview.

Meghan og Harry under interviewet med Oprah Winfrey. Efter sigende har Meghan ønsket at lave interviewet i to år, men blev angiveligt forhindret af kongehuset. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Meghan og Harry under interviewet med Oprah Winfrey. Efter sigende har Meghan ønsket at lave interviewet i to år, men blev angiveligt forhindret af kongehuset. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Her fortalte parret nogle meget opsigtsvækkende detaljer fra deres liv som kongelige. Især fra de sidste svære år fra deres bryllup i maj 2018, og frem til de i marts 2020 forlod det britiske kongehus.

»Hvis det her, som parret siger, er rigtigt, så lyder det næsten umenneskeligt at være en del af det britiske kongehus, og der foregår rigtig mange ting bag facaden, som offentligheden ikke har kendskab til,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Blandt andet kunne man se hertuginden med tårer i øjnene fortælle, at hun følte, at tilværelsen i kongehuset og den kritik, hun fik i medierne, havde været så hård, at hun overvejede at tage livet af sig selv.

»Jeg var flov over at indrømme det over for Harry, men jeg vidste, at hvis jeg ikke fortalte ham det, så ville jeg gøre det. Jeg havde ikke lyst til at leve,« fortalte Meghan, der også langede voldsomt ud efter kongehuset, som hun mente ikke ville hjælpe hende. I stedet forsøgte de at feje sagen ind under gulvtæppet.

Hvilken af disse royale personer kan du bedst lide?

»Det er jo meget voldsomt og meget markant. Og det er selvfølgelig vigtigt at vide, at man ikke kan vide, hvem der har ret, og hvem der siger sandheden, men det indtryk, man får, er, at det britiske kongehus er en meget, meget speciel institution. Og at især mange ansatte i det britiske kongehus er ligeglade med, hvad de gør – i forhold til, hvordan de behandler sådan et par som Harry og Meghan,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

I interviewet chokerede parret også ved at beskylde kongehuset for racisme.

Ifølge parret havde der været bekymringer forud for fødslen af parrets første søn, hvor et unavngivet medlem af kongehuset havde ytret bekymring for, at sønnen skulle fødes med en mørk hudfarve – og at de bekymringer angiveligt var med til, at sønnen ikke fik titlen 'prins'.

»I månederne, hvor jeg var gravid, havde vi samtalen om, at han ikke kunne få titlen, og der blev også delt bekymringer om, hvor mørk hans hud måtte være, når han blev født,« lød det fra Meghan, der dog ikke fortalte, hvem der havde sagt det, da det ville kunne skade vedkommende meget.

Interviewet har ryddet forsiderne hos de britiske medier. Foto: GLYN KIRK Vis mere Interviewet har ryddet forsiderne hos de britiske medier. Foto: GLYN KIRK

Dertil kommer, at prins Harry undervejs også fortalte, at forholdet til hans far, prins Charles, ikke længere er det bedste, da den kommende konge angiveligt har haft det meget svært med sin søns beslutning om at forlade kongehuset.

»Jeg føler mig meget skuffet, fordi han har været igennem noget lignende. Han ved, hvordan smerte føles,« forklarede prins Harry med henvisning til sin fars problemer under ægteskabet med prinsesse Diana.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen kan beskyldningerne om racisme og offentliggørelsen af stridighederne mellem prins Charles og prins Harry være meget ødelæggende for det britiske kongehus:

»Man får indtrykket af, at Harry og Meghan har et forholdsvis godt forhold til dronning Elizabeth, men ikke til prins Charles. Derfor vil det nok ikke skade hende så meget, men derimod kommer Charles til at fremstå i et meget, meget dårligt lys. Og det kan godt komme til at skade kongehuset generelt – at der tilsyneladende er den interne personlige konflikt mellem forskellige individer i kongehuset,« siger han.

Det kan godt være, at de så glade ud, men det var de ikke, fortæller Harry og Meghan om deres liv som kongelige. Foto: JOHN STILLWELL Vis mere Det kan godt være, at de så glade ud, men det var de ikke, fortæller Harry og Meghan om deres liv som kongelige. Foto: JOHN STILLWELL

Endnu har det britiske kongehus ikke kommenteret på interviewet, der indtil videre kun er blevet vist i USA. Det bliver dog sendt i Europa mandag klokken 21.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er anklagerne dog så voldsomme, at kongehuset næppe kan undgå at svare på dem.