Anna Thygesen er ekspert i kommunikation, og hun undrede sig mandag over flere ting ved det lille møde med pressen, som kronprinsparret holdt med deres børn.

»Hvis de havde sagt 'prøv og hør, vi har gjort, hvad vi skulle, nu fiser vi til Verbier og slapper af i 12 uger', så havde det virket mere ægte,« siger eksperten, som ejer firmaet 'We do communication'.

Hun erkender, at det måske havde skabt ravage, hvis man havde meldt ud på den måde, men hun siger også, at det havde virket mere reelt.

Thygesen slår fast, at en af dem, som virkede ærlige ved pressemødet, var den 14-årige prins Christian, som godt ville stå ved, at det fag, han glædede sig mest til i sit nye skema, er 'ski-undervisningen'.

»Jeg synes altså, at de overgør det lidt. Det er næsten, som om man skal sidde med det indtryk, at Danmark får noget ud af, at de tager til Verbier, og det er jo altså ikke rigtigt.«

Hun slår på, at det virker til, de lidt sælger det som en form for klargøring af en kommende konge eller kronprins.

»Det kan jo også godt være, det giver ham (prins Christian, red.) nogle egenskaber, men det er nok mere noget med, hvordan man begår sig i velbeslåede miljøer, som Verbier er.«

Hun mener, at hvis man ville have valgt anderledes, så var der nogle greb, man kunne have gjort, som havde været effektive.

»Man kunne jo have valgt at holde pressemødet foran skolen,« siger Anna Thygesen og uddyber:

»På den her måde, så kommer det jo til at ligne de billeder, som de ofte får taget på deres skiferier, og det gør jo ikke meget for, at man skal tænke, at det er en international mulighed frem for bare en skiferie.«

Desuden bed eksperten mærke i, at ordet 'tryg' blev nævnt flere gange i forbindelse med valget af at lade børnene gå i skole i den schweiziske bjergby.

»Jeg forstår det ikke helt. Jeg mener, hvorfor skulle de ikke være trygge. Altså, de skal jo ikke til et eller andet vildt sted, de skal netop bare til et hus i Alperne, som de kender fra deres ferier, og ikke på sådan en længere dannelsesrejse.«