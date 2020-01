Kronprins Frederik har virkelig dummet sig ved at lege skihytteudlejer i Verbier, lyder det fra en kongehusekspert, der finder to ting meget alvorlige

For det første er der hele den økonomiske side.

Kronprins Frederik får 20,3 millioner kroner om året af danskerne i løn. Det man kalder 'årpenge'. Det beløb har politikerne åbenbart sat alt for højt, hvis man kan bruge det til at købe feriehytter i Schweiz for, mener forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

Han forklarer:

»Hvis du ser på (kongehusets kommunikationschef, red.) Lene Ballebys meddelelse (læs den HER), så indrømmer hun, at en del af skihytten er købt for Kronprinsens årpenge. Det har aldrig været meningen, at Kronprinsens årpenge skulle have en størrelse, så man kunne købe ferieboliger i udlandet.«

Kommunikationschef Lene Balleby har fredag meddelt, at alle udgifter til skihytten betales af kronprinsparrets private midler, men det er noget pjat, mener Søren Jakobsen.

»Kronprinsparret har ikke nogen private midler. De har statsbevilling. De har selvfølgelig et privat råderum til deres husholdning, men her hører køb af en skihytte ikke ind under.«

Kronprinsparrets skihytte i Verbier, som de indtil nu altså har lejet ud, når de ikke selv har skulle bruge det, købte de i 2009.

Bør Kronprinsen få færre årpenge, når han har råd til at købe en skihytte i Verbier?

Det fremgår ikke, hvad de betalte for hytten. Kommunikationschef Lene Balleby fortæller, at der blev optaget lån i skihytten, og vil derudover ikke afvise, at kronprinsparret også har benyttet sig af penge fra arv til at finansiere købet.

Søren Jakobsen forklarer, at kronprinsparret har haft flere muligheder, da de skulle låne penge til huset.

»De har i mange år brugt Danske Bank. De kan også sagtens have lånt penge i en schweizisk bank. Derudover kan dronning Margrethe have lånt dem penge. Hun har jo lov til at give penge til sin søn.«

Dronning Margrethe arvede i sin tid et stort millionbeløb fra sin svenske familie.

Derudover fik hun i 18-års fødselsdagsgave en stor gård af Landbrugsrådet, som hun solgte og derved tjente penge på.

»Kongehuset skal ikke oplyse noget om det her. De er skattefrie og betaler ikke formueskat, så der er ikke nogen måder, du kan kontrollere det på,« lyder det fra Søren Jakobsen.

Kongehuseksperten mener derudover, at sagen ikke kun er problematisk for kronprinsparret. Der er også en sikkerhedsvinkel.

Han undrer sig over, hvordan Politiets Efterretningstjeneste, der står for kongehusets sikkerhed, har ladet fremmede leje sig ind i kronprinsparrets skihytte.

»Hytten har været lejet ud på offentlige sider, så i teorien har de været lejet ud til hvem som helst. Den sikkerhedsbrist undrer mig dybt. Hvorfor har de ikke grebet ind og sagt, at det ikke gik? Man har åbnet en vognport for mulig spionage eller attentatplanlægning mod kronprinsparret.«

Søren Jakobsen mener, at sagen åbner for en diskussion, når der til efteråret skal laves en ny finanslov.

Får kongehuset for mange penge, hvis de bruger dem på ting som feriehytter?

»Kronprins Frederik står højt på statens lønningsliste, så han skal ikke være udlejer af noget som helst. Det her sætter en plet på hans dømmekraft, og det kommer ikke ligefrem belejligt i et år, hvor vi skal fejre hans mors 80-årsfødselsdag. Jeg tror, han bliver nødt til at tage en efteruddannelse i, hvad han juridisk skal holde sig inden for.«