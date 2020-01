Efter et par ugers kritik af kronprinsparrets indtog på lejeboligmarkedet bryder kronprins Frederik endelig tavsheden.

Desværre gør han det ikke på den mest hensigtsmæssige måde og ender faktisk med at se ud, som om han skjuler noget, mener ekspert i krisekommunikation.

Kronprinsen deltog torsdag i den officielle åbning af Experimentariums nye udstilling 'Lad legene begynde', som har fokus på de olympiske lege.

Og da han, efter bl.a. at have holdt tale, skudt med bue og pil og spillet basketball, forlod centret i Hellerup, stillede han smilende op for den fremmødte presse.

Kronprins Frederik nåede også at spille basketball under sin guidede tur i den nye ustilling på Experimentarium. Foto: Niels Christian Vilmann

Da kronprinsparret i begyndelsen af januar flyttede til Schweiz, hvor deres fire børn skal gå på kostskole de næste tre måneder, fik kronprins Frederik henkastet afsløret, at de har ejet en skihytte – et såkaldt chalet – i Verbier de seneste 10 år.

Og da det senere kom frem i Her & Nu, at de har lejet hytten ud for mellem 41.200 kr. og 65.400 kr.om ugen, fik Kronprinsen kritik for bl.a. at købe hemmelige feriehytter for skatteborgernes penge og desuden tjene egne penge ved siden af apanagen.

Derfor havde pressen selvfølgelig kritiske spørgsmål parat denne eftermiddag i Hellerup.

Til gengæld virkede Kronprinsen ikke til at have et svar klar, vurderer kommunikationsrådgiver og ekspert i krisekommunikation Lars Bo Kirk fra bureauet Friday.

Kronprins Frederik skød blandt andet med bue og pil, da han torsdag åbnede udstillingen 'Lad legene begynde' på Experimentarium, som fokuserer på de olympiske lege. Foto: Niels Christian Vilmann

»Standardpraksis ville selvfølgelig være, at man havde forberedt et fornuftigt, sammenhængende, kort og præcist svar på kritikken – og at man leverede svaret med rank ryg og overskud,« siger Lars Bo Kirk, der mener, at en erhvervsleder ikke ville være sluppet lige så uskadt fra mødet med journalisterne som Kronprinsen, fordi de royale generelt får lidt ekstra line.

Men hvad svarede kronprins Frederik så, da han blev spurgt til kritikken af sit boligkøb?

»Det er klart, at Kronprinsessen og jeg har bemærket de sidste ugers fokus på vores nuværende liv i Schweiz, og det gør indtryk, det gør det da,« sagde han med rynkede bryn og på vippende fødder, inden han drejede om på hælen og forsvandt, inden han nærmest havde sagt sætningen færdig.

Og særligt dén del undrer Lars Bo Kirk.

Kronprins Frederik åbnede sammen med OL-kvalificerede bueskytte Maja Jager Experimentariums nye udstilling 'Lad legene begynde'. Udstillingen giver blandt andet børn og voksne mulighed for at teste deres hurtighed, styrke og reaktionshastighed i 10 forskellige aktiviteter. Udstillingen er udviklet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Parasport Danmark. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er klart, at når man vender om på hælene og forlader journalister, der står og interviewer en, så efterlader man indtrykket af, at man har noget at skjule. Den måde at kommunikere på er ikke hensigtsmæssig, hvis man vil virke troværdig,« siger kommunikationseksperten.

»Kronprinsen har, så vidt jeg forstår sagen, ikke noget at skamme sig over. Der er ikke sket noget ulovligt, og der er ikke noget at skjule, og netop derfor kommer det til at virke underligt, at han ikke svarer ordentligt på et ret enkelt spørgsmål.«

Han mener i stedet, han skulle være kommet journalisterne i møde og sagligt have forklaret offentligheden, hvad der er op og ned.

»Det mest professionelle ville have været, hvis han havde haft forberedt et kort præcist svar – et svar, hvor han fik afdramatiseret sagen og måske endda vendt den til noget positivt. 'Ja, vi købte hytten for 10 år siden, og det har aldrig været en hemmelighed. Og jeg synes, det er rigtig godt, at den bliver udnyttet og ikke bare står tom, når vi ikke er der'«.

Det er især skoleuniformerne, der henrykker kronprinsparrets børn, som netop er startet på kostskole i Verbier. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Inden kritikken blev Kronprinsen spurgt til sine fire børn, og om de var faldet til i Verbier.

Og her var han mere veloplagt, da han svarede:

»De synes, det er spændende at have fået skoleuniformer på. Og at have fået nogle nye kammerater også. Selvfølgelig er det også sjovt, når man får lov at stå lidt på ski bagefter,« smilede Kronprinsen.

Prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincnt skal bo i Verbier de næste tre måneder. I løbet af semestret vil kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på skift bo sammen med dem i den schweiziske by.