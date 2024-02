Det danske kongehus vil fremover fremlægge en liste over de gaver, som medlemmerne af kongefamilien modtager.

Som udgangspunkt glæder det Jesper Olsen, der er formand i Transparency Internationals danske afdeling.

»Det glæder mig, at de nu vil lægge det frem, og at de tydeligt siger, at de i udgangspunktet ikke vil modtage gaver fra erhvervslivet,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Men jeg har det også sådan, at det er realiteten, der er mere interessant end formaliteten, så jeg ser frem til at se selve listen.«

Fremover skal indholdet af gaver sendt til det danske kongehus offentliggøres – med nogle undtagelser. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Gaverne vil blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven, giveren af gaven og anledningen.

Retningslinjerne giver dog ikke fuldkommen gennemsigtighed. Det fremgår blandt andet, at gaverne ikke vil fremgå af listen, hvis de har en »beskeden økonomisk værdi«. Det fremgår ikke, hvad beløbsgrænsen vil være.

Derudover vil gaver af personlig karakter, som medlemmer af den kongelige familie modtager fra familie og venner, ikke blive offentliggjort.

Til det siger Jesper Olsen:

»Jeg kunne godt have ønsket mig, at de havde været lidt tydeligere om den del af det private, som ikke er gaver i familien. Hvad dækker begrebet 'venner' over, når det kommer til ikke at offentliggøre gaver fra dem. De private gaver må være reserveret til de helt nære relationer,« siger han.

Så du helst, at man havde sagt helt nej til at modtage gaver?

»Den der med ikke at modtage gaver overhovedet, tror jeg ikke rigtigt på. Det kan virke mærkeligt ikke at tage imod gaver ved officielle begivenheder. Kongehuset skal naturligvis stadig kunne modtage en bog, hvis en præsident for eksempel har en sådan med under et besøg.«

Der er ikke sat en beløbsgrænse på gaverne, der vil blive offentliggjort.

Jesper Olsen er formand for Transparency Internationals danske afdeling. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

»De er gået en anden vej end det norske kongehus, der har sat grænsen ved 1000 kroner. Men det er jo ikke prisen, der er interessant. Det gode er, at de vil offentliggøre, hvad de gør, så vi kan få kendskab til, hvad der er modtaget,« siger Jesper Olsen, der nævner en vase som et eksempel:

»Det norske kongehus forbander nok, at de har modtaget en vase fra Putin. Den ligger nok i en kælder et sted, men det gode er, at den er på listen, så alle kan se, at de har modtaget den. Det giver tillid, at vi kender til det og ved, det er håndteret rigtigt.«

Han ser nu frem til den første liste, der vil blive fremlagt i august 2024.

»Når vi så ser listen, er der noget galt, hvis vi ikke stopper op og siger 'hov' ved nogen af gaverne'. Så er det fordi, at de har sat grænsen for beløbene forkert. Det er grænsetilfældene, der er vigtige, og det er dem, jeg glæder mig til at se,« siger Jesper Olsen.